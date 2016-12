11:57 - Il governatore della regione Lombardia ed ex ministro dell'Interno, Roberto Maroni, si dice "d'accordo per i funerali di Stato" per le vittime del naufragio di Lampedusa, "perché i morti vanno onorati, perché è giusto e non hanno nessuna colpa". "Pietà per chi è morto ma questo - conclude - non deve cancellare le responsabilità".