Naufragio Lampedusa: preso lo scafista Donne stuprate prima della partenza

14:25 - La polizia di Palermo e Agrigento ha arrestato un somalo di 24 anni: è ritenuto uno degli organizzatori della traversata del barcone naufragato il 3 ottobre scorso davanti alle coste dell'isola di Lampedusa, provocando la morte di 366 migranti.

Si chiama Mouhamud Elmi Muhidin, 24 anni, il somalo arrestato dalla polizia per sequestro di persona, tratta di esseri umani, associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violenza sessuale nell'ambito dell'indagine nata dopo il naufragio accaduto a largo di Lampedusa il 3 ottobre in cui persero la vita 366 migranti. Nell'inchiesta è stato fermato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina anche il palestinese Attour Abdalmenem, 47 anni. Il somalo è stato individuato perché era stato riconosciuto nel cpa di Lampedusa dai migranti sopravvissuti che hanno tentato di linciarlo.



Donne violentate in Libia prima della partenza -"Dai racconti dei sopravvissuti al naufragio del 3 ottobre è emerso che le donne venivano tutte violentate dai componenti dell'organizzazione criminale che gestiva la tratta dei migranti". Lo riferisce il capo della Mobile di Agrigento. In particolare venti clandestine sarebbero state stuprate sia dal cittadino somalo fermato sia da alcuni miliziani libici nel periodo in cui i migranti erano tenuti prigionieri in un centro di raccolta a Sheba, in Libia. Gli immigrati hanno raccontato anche di avere subito torture con scosse elettriche e percosse.