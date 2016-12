Nassiriya,Colle:vittime di barbarie

11:34 - I 19 italiani morti a Nassiriya furono vittime di una "inaccettabile e vile barbarie" e sono il simbolo di un Paese che "crede nella necessità di uno sforzo comune per la sicurezza e la stabilità". Così Giorgio Napolitano, in un messaggio in occasione della commemorazione per i dieci anni dell'attentato. Le vittime, ha quindi proseguito il Capo dello Stato, "sono il simbolo di un impegno forte a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo".