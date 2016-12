Napoli, killer riceve in carcere uno "stipendio" mensile di 10mila euro

14:52 - 10mila euro per stare zitto, per non rivelare chi diede l'ordine di uccidere la 21enne Gelsomina Verde, colpevole di avere un fidanzato coinvolto nella faida di camorra che, nel 2004, insanguinò la zona a nord di Napoli. A rivelarlo è il pentito Carmine Annunziata, secondo il quale Ugo De Lucia, il killer della ragazza, riceverebbe un bonifico al mese "per non parlare". L'inchiesta non è ancora chiusa e, sull'omicidio, è ancora giallo.