19:25 - I pm titolari dell'inchiesta hanno depositato oggi al gup di Siena una nuova richiesta di rinvio a giudizio per l'ex presidente di Mps, Giuseppe Mussari. La stessa richiesta è stata avanzata per altre sei persone e per la banca d'affari americana Jp Morgan. Secondo quanto riferiscono fonti giudiziarie, intanto, Mps esce dall'inchiesta principale perché sull'acquisizione di Antonveneta venne "danneggiata" e non "favorita".