Molfetta, sequestrati 649 kg botti

10:21 - Nuovo sequestro di materiale pirotecnico a Molfetta. La guardia di finanza ha trovato infatti 649 chili di fuochi d'artificio non regolari, tutti manufatti artigianali, in parte anche di provenienza cinese. Per gli esperti il materiale sarebbe particolarmente pericoloso. Con questa ennesima operazione, le Fiamme Gialle di Bari nelle ultime settimane hanno estromesso dal mercato oltre una tonnellata di materiale pirotecnico illegale.