10 dicembre 2013 Mez, Sollecito si gode i Tropici "Non sono scappato e non scappo - ha detto il giovane pugliese -. Sarò in Italia per la sentenza, ma il mio futuro è qui, in quest'isola, dove verrò a vivere e a lavorare, ma da uomo libero" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:27 - Soggiorno ai Tropici per Raffaele Sollecito, mentre a Firenze è in corso il processo d'appello bis per l'omicidio di Meredith Kercher nel quale l'accusa ha chiesto una condanna a 26 anni. Le foto, pubblicate in esclusiva sul settimanale "Oggi", mostrano il giovane pugliese in spiaggia con un amico, ai tavoli di un bar con una ragazza domenicana e durante una serata con un'altra.

"Non sono scappato e non scappo - ha detto Sollecito - anche se la richiesta di condanna a 26 anni mi ha sconvolto. Non me l'aspettavo. Soprattutto con quelle motivazioni. Il mio futuro è qui, in quest'isola dei Tropici, dove verrò a vivere e a lavorare. Ma da uomo libero, dopo aver chiuso i miei conti con la giustizia in Italia. Il 9 gennaio prossimo sarò a Firenze".