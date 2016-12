Mez,pg:Amanda era su luogo delitto

17:48 - Amanda Knox e Raffaele Sollecito erano sul luogo dell'omicidio di Meredith Kercher. Lo sostiene il pg, spiegando che a collocarla sul luogo del delitto è la testimonianza della stessa Knox che alla madre disse che Patrick Lumumba non c'era. "Cosa ti dà questa certezza se non il fatto di essere stata presente?", ha detto il pg, sottolineando inoltre come "la presenza della Knox è difficilmente sganciabile da quella di Sollecito".