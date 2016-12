Meteo, weekend senza pioggia

12:16 - Il vortice di bassa pressione che è giunto sull'Italia nella giornata di venerdì, scivolerà sulla Penisola Iberica da dove, nel corso del fine settimana, spingerà ancora molte nuvole sulla nostra Penisola, ma in realtà con pochissime piogge. All'inizio della prossima settimana questo vortice di bassa pressione tornerà sull'Italia: il tempo sarà piuttosto perturbato e dalle caratteristiche tipicamente autunnali.

Le previsioni per sabato 16 novembre - Prevalenza di tempo bello al Nord, a parte un po' di nuvolosità in Emilia Romagna e Piemonte; le schiarite saranno ampie tra Toscana, Umbria e alto Lazio. Ancora molte nuvole invece sul resto d'Italia: nel corso del giorno ci sarà qualche pioggia nel Sud delle Marche, in Abruzzo, Molise, regioni meridionali, eccetto la Sicilia e il Nord della Sardegna. Rischio di temporali e di piogge intense intorno al Golfo di Taranto e nel nordest della Sardegna.



Temperature massime in rialzo al Nord e regioni centrali tirreniche. Ventoso su Adriatico, Ionio, Alto Tirreno, Mar Ligure e mari attorno alla Sardegna per lo più per venti dai quadranti orientali.



Le previsioni per domenica 17 novembre - Domenica tempo nel complesso bello sulle zone alpine. Nuvoloso o molto nuvoloso altrove: qualche debole e isolata pioggia solo coste liguri e toscane, e più giù sul versante ionico della Calabria. Temperature senza grandi variazioni. Venti da deboli a moderati.



A inizio settimana torna la pioggia - La settimana prossima comincerà all'insegna del maltempo perché il vortice di bassa pressione torna sul nostro Paese. Nella giornata di lunedì ci saranno piogge forti In Sardegna e al Nordovest. Tornerà la neve sulle Alpi tra i 1.100-1500 metri. Tra pomeriggio e sera rovesci, anche intensi, su medio Tirreno, basso Ionio e Sicilia. Temperature in calo al Nordovest e in Sardegna.