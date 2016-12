Meteo, weekend di maltempo

12:38 - In questo fine settimana arriverà una nuova perturbazione accompagnata da moderato peggioramento del tempo: avremo quindi nuove piogge, ma meno intense e meno diffuse rispetto alle feste di Natale. In particolare la pioggia raggiungerà sabato il Nordovest e poi il Nordest e le regioni tirreniche. Tornerà anche la neve sulle Alpi al di sopra di 700-1000 metri. Temperature piuttosto miti, specie sul versante adriatico e al Sud.

Previsioni per sabato 28 dicembre - Al mattino nuvole in aumento al Nord, su Toscana e Umbria; prevalenza di bel tempo nel resto d'Italia. Prime ore del giorno con il fastidio di un po' di nebbie in Valpadana, coste dell’Alto Adriatico e valli del Centro. Nel pomeriggio molte nubi al Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, in generale bello invece nel resto del Paese: prime deboli piogge su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia Occidentale e Liguria, in estensione tra sera e notte anche a Lombardia Orientale, Triveneto, Emilia Occidentale, Toscana, alto Lazio e Nord Sardegna; neve sulle Alpi oltre 700-1000 metri.



Temperature massime in calo al Nord (diminuzione più sensibile al Nordovest), stazionarie o in leggero aumento altrove. Venti moderati su Sardegna e Ionio, per lo più deboli altrove.



Previsioni per domenica 29 dicembre - Domenica in mattinata precipitazioni su Lombardia orientale, Nordest, Toscana, Umbria e Lazio, con neve su Alpi e Prealpi orientali sopra 700-900 metri; nel pomeriggio ancora piogge all'estremo Nordest, su Umbria, Lazio e Campania. A fine giornata, quindi, pioverà al Nordest, su Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia settentrionale. Forte Maestrale in Sardegna, forte Libeccio sull'alta Toscana. Temperature minime in sensibile aumento ovunque; massime in aumento al Nordovest, senza grandi variazioni altrove.