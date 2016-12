Meteo, weekend di bel tempo

14:57 - Il fine settimana dell'Immacolata sarà tranquillo e prevalentemente soleggiato soprattutto nelle regioni del Nord Italia. Al Centrosud non mancheranno un po' di nuvole ma in generale senza fenomeni di rilievo. Sabato nuvolosità solo sul versante adriatico e l'estremo Sud, mentre domenica le regioni più con più nuvole saranno quelle del medio Tirreno, quelle meridionali e le Isole maggiori.

Da un punto di vista termico correnti gelide di origine artica torneranno a lambire la nostra Penisola, senza tuttavia investirla direttamente: farà quindi un po' più freddo rispetto agli ultimi giorni ma con un calo che sarà piuttosto contenuto. La prossima sarà una settimana all'insegna dell'alta pressione con tempo stabile ma anche nebbioso in Val Padana e in molte valli del Centro.



Le previsioni per sabato 7 dicembre - Sabato bello e soleggiato al Nord, regioni tirreniche fino alla Campania, Sardegna e dal pomeriggio anche in Puglia dove invece al mattino saranno presenti un po' di nuvole. Cielo a tratti nuvoloso in Abruzzo, Molise, Nord Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna meridionale ma senza fenomeni. Un po' ventoso nelle vallate alpine a al Sud. La Tramontana si farà sentire soprattutto sulle Alpi centrali, Puglia, Golfo di Taranto e Ionio.



Temperature massime pomeridiane stazionari nelle Isole, in generale diminuzione nel resto d’Italia ma comunque su valori prossimi alle medie stagionali. Previsti 10°C al pomeriggio a Milano, Bergamo, Piacenza, Verona, 11°C a Bologna, e Torino, 14°C a Firenze e Roma, 15°C a Napoli e Trapani, 17°C a Palermo e Reggio Calabria.



Le previsioni per domenica 8 dicembre - Ritroveremo un po' di nuvolosità domenica sulle regioni centrali tirreniche, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: qualche pioggia sarà possibile nei settori più occidentali della Sicilia. Attenzione a qualche banco di nebbia nel Nordest e nelle valli del centro. Ben soleggiato altrove. Temperature in ulteriore lieve calo, ma in ogni caso non lontane dalle medie del periodo.



La tendenza per la prossima settimana - A partire da domenica si rafforzerà un potente anticiclone europeo che si estenderà per oltre 3000 km arrivando fino alla Scandinavia. Il suo baricentro sarà posizionato proprio sulle regioni alpine. Per tutta la prossima settimana, ma probabilmente anche almeno fino al 21 dicembre, giorno del solstizio, questo anticiclone porterà condizioni di tempo stabile.



Solo il Sud Italia a metà settimana potrebbe essere lambito da spifferi di aria fredda, la stessa che causerà poi una insolita irruzione di freddo su Grecia, Cipro, Turchia, Libano, Israele e Egitto, che porterà un aumento dei venti e un lieve calo termico.



Gli effetti di questo anticiclone saranno il tempo stabile e soleggiato e una intensificazione delle nebbie. Con il passare dei giorni, specialmente nella seconda parte della settimana, questa cappa anticiclonica renderà più dense le nebbie soprattutto nelle zone della Pianura Padana e nelle valli del Centro.