Meteo, ultime ore di instabilità al Sud

11:11 - Dopo giorni di nuvole e clima freddo al Nord, mercoledì assisteremo a un netto miglioramento. Al Sud il caldo degli ultimi giorni è destinato ad attenuarsi e le temperature andranno verso le medie stagionali per l'instabilità generata da un vortice sui Balcani e dei venti di Maestrale. Da mercoledì il rinforzo dell’alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato in tutta Italia; rischio di formazione di nebbia in Valpadana da venerdì.

Mercoledì al mattino piogge sparse al Centrosud, ampie schiarite al Nord - Nel pomeriggio bel tempo su regioni settentrionali, Umbria, Toscana, Marche, coste laziali e Sardegna; nuvole nel resto dell’Italia, con piogge e qualche temporale in Molise e al Sud, in serata solo tra Calabria e Sicilia. Temperature massime in rialzo anche di 4/5 gradi al Nord, in calo al Sud e in Sicilia. Giornata molto ventosa, con venti di Tramontana e Foehn al Nord, Maestrale al Centrosud, forte su Isole e basso Tirreno, con mari molto mossi o agitati.



Da giovedì il sole splenderà da Nord a Sud - Temperature in crescita e sopra la media verso la fine della settimana. Venerdì quindi tempo prevalentemente soleggiato su tutte le regioni. Temperature in calo soprattutto nei valori minimi al Centrosud e in Sicilia, massime con piccole variazioni. Venti: saranno ancora intensi, da nordovest, particolarmente al mattino, su mare di Sardegna, canale di Sicilia, Puglia e mari circostanti. Venerdì bel tempo ovunque.



Sabato qualche nuvola in più al Nord - Nuvoloso sabato in Toscana e nella Sardegna Orientale, più soleggiato altrove. Domenica, solo nella seconda parte del giorno, nubi in aumento al Nordovest e Toscana per l’arrivo di una perturbazione atlantica, che poi nella giornata di lunedì porterà un peggioramento sul Paese. Si tratterà comunque di una perturbazione non molto intensa: è ancora scongiurato quindi il rischio di piogge intense o di nubifragi.