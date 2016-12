12:49 - Giovedì breve e temporanea tregua dal maltempo, con poche piogge residue solo all’estremo Sud. E' in arrivo un nuovo vortice di freddo: venerdì il tempo avrà caratteristiche quasi invernali, con brusco abbassamento delle temperature al Nord, piogge sparse – a tratti intense – su molte regioni d’Italia, nevicate fino a quote collinari sulle Alpi e di nuovo venti forti su tutti i mari.

Previsioni per giovedì - Giovedì cielo nuvoloso su gran parte d’Italia, ma con qualche pioggia residua confinata più che altro fra Basilicata, versante ionico della Calabria, Sardegna e, solo al mattino, anche Puglia e Appennino Campano. Fra tarda sera e notte nuovo deciso peggioramento al Centronord, con piogge diffuse, anche forti su Liguria, Toscana e Lazio, mentre sulle Alpi tornerà a scendere la neve, che si spingerà anche al di sotto dei 1000 metri. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, in generale vicine ai valori normali per il periodo. Venti moderati di Tramontana sulla Sardegna, per lo più deboli dai quadranti settentrionali altrove.



Da venerdì freddo e tempo instabile - Venerdì previste ancora piogge, anche a carattere di rovescio al Nord, al Centro e in Sicilia. Tempo instabile anche nelle zone ioniche. Nella prima parte della giornata la neve cadrà a bassa quota (fino a 600 metri) sulle Alpi occidentali e sul basso Piemonte. Nel resto del settore alpino neve a partire dagli 800 -1000 metri. Nella seconda parte della giornata la quota neve tenderà a rialzarsi. Soffierà un forte Maestrale sulla Sardegna, la Bora scura sull’Alto Adriatico e la tramontana sulla Liguria. Questo vortice di bassa pressione sarà accompagnato da una massa d’aria polare: avremo quindi un nuovo impulso freddo sull’Italia e, dopo un parziale rialzo delle temperature a metà settimana, sperimenteremo un nuovo calo termico al Centronord e sulle Isole, con diminuzione più sensibile al Nordovest.



Previsioni per il weekend - Sabato schiarite a Nordest e sulle Isole. Altrove cielo nuvoloso o coperto. Rovesci tra Basilicata, Calabria e golfo di Taranto. Piogge più deboli su Campania, Marche, Abruzzo e Molise. Quota neve sulle Alpi a 1700-1800 metri. Venti moderati sull’Adriatico, Tramontana in Liguria. Domenica ancora cielo molto nuvoloso. Schiarite all’estremo Nordest e in Sicilia. Piogge in diminuzione. Qualche rovescio in Sardegna.