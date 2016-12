Meteo, torna il sole anche al Sud

15:58 - Tempo in deciso miglioramento al Centrosud grazie al ritorno dell'alta pressione. Ci attendono quindi - afferma il meteorologo Flavio Galbiati - un paio di giornate di tempo stabile e più soleggiato, ma con il rischio di nebbie nella prossima notte e domani mattina; venerdì nubi in aumento al Centronord. Le temperature, dopo il calo determinato al Centrosud dai venti di Maestrale, si riporteranno in tutta l'Italia su valori superiori alla media, anche se al mattino il clima sarà più freddo rispetto ai giorni scorsi.

La tendenza - conclude l’esperto - per il fine settimana indica al momento un peggioramento sabato al Nord e tra domenica sera e lunedì l'arrivo di correnti fredde in tutta l'Italia.



OGGI SOLE E POCHE PIOGGE SOLO IN ALTO ADIGE Oggi al mattino piogge sparse sulle Alpi centro-orientali, con neve solo oltre 1800/2000 metri; ultime piogge anche intorno allo stretto di Messina; nuvoloso anche sull’alta pianura Padana e sul Triveneto, nubi sparse al Sud. Nel pomeriggio tempo quasi ovunque bello e soleggiato, con più nubi solo su Alpi orientali, Friuli e Sicilia occidentale, con ancora deboli precipitazioni in Alto Adige. Nella notte attenzione alle nebbie in formazione in molte zone della Valpadana, al Centro e in Campania. Attenzione ai venti di Maestrale intensi in Sardegna e nel canale di Sicilia, moderati al Sud. Dopo una mattinata più fredda al Nordest, in Emilia Romagna e al Centrosud, le massime sono previste in leggero aumento in gran parte dell’Italia.



GIOVEDI’ TEMPO STABILE, MA AUMENTANO LE NUBI IN PIANURA PADANA Giovedì sin dal mattino cielo nuvoloso in Liguria, con possibilità di locali pioviggini nel corso della giornata. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso ma con tendenza, nella seconda parte del giorno, ad aumento della nuvolosità in Pianura Padana e nelle regioni tirreniche. Di notte e al mattino nebbie un po’ più diffuse su pianure e valli del Centronord e in Campania. Temperature: massime in lieve calo al Nordovest, in ulteriore aumento altrove, decisamente miti e oltre la norma, con punte tra 20 e 25 gradi al Centrosud.



NEL WEEKEND ARRIVA IL PRIMO VERO FREDDO DI STAGIONE Venerdì nubi al Nord e sul medio Tirreno, avremo un cielo grigio su Liguria, Piemonte, Lombardia e sulle Venezie. Si tratta della parte più avanzata di una nuova perturbazione atlantica che porterà le prime piogge solo su Liguria, alta Toscana e Friuli. Tempo più soleggiato al Sud e sulle regioni del medio Adriatico. Tra la sera e la notte avremo un deciso peggioramento con piogge in molte zone del Nord e alta Toscana. Sabato la stessa perturbazione si sposterà verso est. Al Nordovest cesseranno le piogge, che riguarderanno invece estremo Nordest e in forma più isolata e intermittente anche la Toscana l’Umbria e il Lazio. Cadrà la neve sulle Alpi di confine di Alto Adige e Valtellina fino a 1700 metri di quota. Resisterà il sole sul medio Adriatico e al Sud peninsulare. Più nubi sulle Isole, ma senza piogge. I venti saranno in intensificazione, con forte Maestrale in Sardegna. Domenica avremo una situazione evolutiva: al Nord assisteremo a delle schiarite al Nordovest, al Nordest piogge solo sulla Venezia Giulia e sulle Alpi Orientali, con neve sui rilievi di confine tra i 1000 e i 1400 metri di quota. Qualche rovescio su Romagna, Marche, Umbria, Toscana. Sarà una giornata molto ventosa: con forte Maestrale in Sardegna dove avremo raffiche anche a 80- 90 km/h . Questa perturbazione sarà seguita da un afflusso di aria fredda proveniente dal Nord Atlantico: questa massa d’aria attraverserà le Isole Britanniche, poi l’Europa Centrale e arriverà sull’Italia determinando un calo molto sensibile delle temperature tra domenica e lunedì.



OTTOBRE PIU’ CALDO DAL 1979 A LIVELLO NAZIONALE Secondo un’anticipazione del nostro resoconto climatico mensile, il mese di ottobre 2013 è stato il secondo ottobre più caldo dal 1979, con un’anomalia a livello nazionale di +1,7°C. Per ciò che riguarda le regioni centrali e la Sardegna è stato in assoluto in più caldo dal 1979 con un’anomalia rispettivamente di + 2,1°C e +2,8°C. Il caldo anomalo del mese di ottobre è stato causato della persistenza di masse d’aria molto miti, sospinte dall’Anticiclone Nordafricano, lo stesso che in estate è responsabile delle più intense ondate di caldo della stagione.