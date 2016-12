Meteo, tempo stabile fino a venerdì

12:02 - Mercoledì e giovedì l'alta pressione riuscirà ancora a proteggere tutta la nostra Penisola, garantendo tempo stabile e soleggiato. Le cose inizieranno a cambiare, al Nord, nella giornata di venerdì con un aumento significativo delle nubi: si tratterà della parte più avanzata della perturbazione numero 7 del mese di settembre che poi domenica porterà piogge al Centronord.

Crescono le temperature al Sud - Mercoledì alternanza fra sole e nuvole su Alpi e Valpadana, comunque senza piogge; bello e soleggiato nel resto del Paese. Venti dai quadranti meridionali da deboli a moderati. Temperature massime in lieve diminuzione al Centronord, in leggera crescita invece al Sud, e comunque ancora in generale gradevoli, per lo più comprese fra 23 e 28 gradi. Previsti 27°C a Bologna, 26°C a Bolzano, Ancona, Firenze, Perugia, Roma, Pescara, Palermo, Brindisi, Potenza. Si sfioreranno i 30°C in Sicilia e Catania sarà la città più calda d’Italia.



Giovedì prevale il sole - Giovedì cielo nuvoloso e qualche piovasco sulle Alpi. A tratti un po' di nuvole anche su Triveneto, zone interne del Centro e Sicilia, in prevalenza sereno altrove. Qualche pioggia possibile sulle Alpi Occidentali. Temperature senza grandi variazioni, sempre gradevoli. In Sicilia raggiungeremo i 30°C.



Escursione termica al Centronord: fresco al mattino, più caldo il pomeriggio - Anche a metà settimana proseguirà al Centronord la notevole escursione termica tra il clima un po' fresco di inizio mattinata e quello quasi estivo delle ore pomeridiane. Ad esempio giovedì a Milano passeremo dai 15°C di minima ai 25°C, a Novara da 12°C a 24°C, a Verona e Firenze da 14°C a 26°C, a Roma dai 16°C ai 26°C. A L’Aquila dagli 8°C ai 25°C. Il consiglio rimane sempre quello di adottare un abbigliamento a strati, per evitare sbalzi di temperatura.



Nel weekend Italia divisa in due - Quando finirà questa fase quasi estiva? Sabato le nubi si estenderanno a tutto il Nord, ma senza piogge. Domenica la perturbazione numero 7 del mese di settembre, in arrivo dall’Atlantico, porterà piogge anche intense su buona parte del Centronord. Nella stessa giornata avremo sole e caldo estivo al Sud, con punte massime che potranno superare i 30°C in Sicilia. Le piogge si estenderanno gradualmente nella giornata di lunedì anche alle regioni meridionali. La settimana sarà segnata poi da maggiore variabilità e le temperature torneranno nelle medie, grazie all’arrivo di correnti occidentali.



Caldo record in Spagna - Buona parte d’Europa sta vivendo questa lunga fase di tempo bello, con caldo anomalo anche in Spagna dove, a inizio settimana, sono state registrate temperature massime con picchi di 35-37°C. Siviglia e Badajoz sono state le città più calde con 37,1°C. Caldo anche in Francia dove sono stati sfiorati i 30°C.