Meteo, tempo bello ma molte nebbie Da giovedì in arrivo nuvole e piogge

10:46 - Fino a metà settimana protagonista rimarrà l'alta pressione che tornerà a rinforzarsi sul continente riportando stabilità in tutto il Paese. Successivamente si prospetta l'arrivo di una perturbazione atlantica (la numero 1 del mese di dicembre che finora ha visto persistere condizioni di tempo stabile). Fra giovedì e venerdì si prevedono nuvole e qualche pioggia al Centronord e in Sardegna e un po' di neve sulle Alpi oltre 900/1.000 metri.

Nebbie al mattino in pianura Padana, coste di Veneto ed Emilia Romagna e valli del Centro; parzialmente nuvoloso in Molise, Puglia e Sicilia, sereno altrove. Nel pomeriggio prevalenza di bel tempo ovunque, con poche nubi sparse al Sud; nebbie e nubi basse potranno risultare persistenti sulle coste di Veneto ed Emilia Romagna, su basso Veneto e bassa Lombardia e comunque in serata torneranno a intensificarsi al Nord. Temperature minime in calo al Centro; ancora gelate al Nord; massime senza grandi variazioni, con valori nella norma o poco al di sopra.



Dopo 14 giorni di dominio dell'alta pressione, a partire da mercoledì questa enorme struttura atmosferica, che ha un diametro di oltre 2.000 km, inizierà ad indebolirsi. E' dal 4 dicembre che sul Paese domina una bolla anticiclonica che ha portato tempo stabile ma anche molte nebbie e una pessima qualità dell’aria in moltissime città. L'ultima decade di dicembre vedrà quindi la fine del predominio assoluto dell'anticiclone a favore di una situazione più dinamica caratterizzata da tempo "atlantico", ossia spiccatamente variabile, a tratti piovoso, ma non particolarmente freddo.



Giovedì avremo le prime precipitazioni al Nordovest a iniziare dalla Liguria. Qualche pioggia anche in Toscana mentre sul resto dell’Italia si faranno strada nubi anche compatte. Quota neve tra i 800 e i 1000 metri sulle Alpi. Venerdì la perturbazione raggiungerà anche il Centro e il Nordest indebolendosi. Neve sulle Alpi orientali oltre i 600 metri di quota. Questa perturbazione avrà però il merito di far cessare l’effetto”tappo” di questa lunga fase di tempo stabile che ha peggiorato in modo drastico la qualità dell’aria.



Grazie alle piogge, la dispersione delle sostanze inquinanti sarà favorita anche se non risolverà in modo efficace e drastico il problema dello smog. Nella giornata di venerdì 13 dicembre nella periferia nord di Milano il valore del Pm10 ha raggiunto i 144 µg/m3 : quasi tre volte il valore della soglia limite che è fissata in 50 µg/m3 (dati Arpa Lombardia).