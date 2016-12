Meteo, stop alla pioggia ma arriva il freddo: neve anche a bassa quota

10:44 - La depressione presente a ridosso delle nostre regioni porterà ancora un po' di maltempo con fenomeni ancora una volta localmente insidiosi nei settori tirrenici e nel medio Adriatico. Tuttavia, questa struttura tenderà ad allontanarsi lentamente dalla Penisola, ma verrà rimpiazzata da una massa d'aria artica a partire dalla seconda parte di lunedì, che porterà le temperature a scendere anche di 10 gradi.

Le previsioni per domenica 24 novembre - Tempo in graduale miglioramento al Nordovest e in Toscana a parte qualche residua precipitazioni a inizio giornata. Nubi più compatte altrove con piogge e temporali particolarmente insistenti fra Campania, alta Calabria e Sicilia occidentale, e a carattere più isolato in Sardegna dove la situazione tenderà a migliorare in serata. Piogge e locali rovesci in Emilia Romagna in graduale spostamento verso Marche, Abruzzo e a fine giornata anche a Molise e Puglia settentrionale con quota neve intorno a 1000-1200 metri sull'Appennino.



Le previsioni per la Sardegna - Nel corso di domenica ci sarà ancora la possibilità di qualche rovescio o temporale sulle zone di nord-est e di sud-ovest; saranno però fenomeni meno intensi e più intermittenti rispetto ai giorni passati e in attenuazione verso sera. Si faranno sentire ancora venti moderati con raffiche al di sotto dei 50 Km/h. Da lunedì non sono più previste precipitazioni ma anche qui, come sul resto di Italia, da martedì si farà sentire un freddo invernale.



Lunedì arriva il freddo - All'inizio della settimana si conferma l'improvvisa irruzione di una massa d'aria proveniente dal Mar Glaciale Artico che dopo aver attraversato la Scandinavia e l'Europa centro-orientale si riverserà sul Mediterraneo centrale a partire dalle Alpi orientali e regioni adriatiche che già nella serata di lunedì subiranno gli effetti di questi gelidi venti di Bora e Tramontana. Si tratterà di un vero e proprio assaggio d'inverno. Il gelo si estenderà a tutta Italia, raggiungendo anche l'estremo Sud dove verranno insidiati alcuni record storici di temperature minime.



Questa aria gelida, molto secca, farà cadere la neve a quote molto basse sulle coste adriatiche, anche su Molise, Abruzzo e nord Puglia a 100-200 metri. Qualche fiocco localmente potrebbe spingersi fin sulle coste di Marche e Abruzzo. Dopo giorni di maltempo il Nord e le regioni tirreniche vivranno una tregua.



Al Nord i valori pomeridiani saranno davvero bassi per il periodo e compresi tra i 6 e i 9 gradi. Minime vicine allo zero e anche sottozero al Centronord.



Tra martedì e giovedì il picco di freddo - Il tempo, tuttavia, migliorerà ovunque, anche con ampie schiarite, ad eccezione della costa dell'medio-basso Adriatico. Il freddo si farà sentire in modo particolare tra martedì e giovedì quando avremo temperature tipiche del mese di gennaio poi il clima tornerà su livelli un po' più normali per la fine di novembre.