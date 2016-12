Meteo, solo deboli piogge al sud

11:51 - "La perturbazione numero 3 di dicembre, prima di abbandonare la nostra Penisola, porterà oggi ancora un po' di piogge al Sud", dice il meteorologo Flavio Galbiati. “Queste precipitazioni si faranno deboli e isolate durante la notte di S. Silvestro, quando l’unico disagio sarà rappresentato dalla presenza di un po’ di nebbia in Valpadana e nelle valli del Centro.

"Poi - prosegue l’esperto - il primo giorno del 2014 vedrà un po' di nuvole, più compatte al Sud e in Liguria, ma con poche piogge, a causa di una perturbazione che muovendosi al di là delle Alpi lambirà l’Italia. Le temperature nei prossimi giorni- conclude il meteorologo- rimarranno di alcuni gradi al di sopra delle medie stagionali al Centronord. Un clima più freddo potrebbe arrivare verso l’Epifania".



PREVISIONE PER OGGI (MARTEDI’)



Oggi prevalenza di bel tempo al Nord e in Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia, con piogge sparse e qualche rovescio al Sud e in Sicilia; piogge più insistenti nella parte orientale dell’isola e in Calabria. Di notte nebbie a banchi nella pianura Padana centrale e valli del Centro. Temperature massime in calo al Sud e, in forma lieve, anche al Nord; ancora poco superiori alla norma al Centronord. Qualche debole gelata nella prossima notte al Nord. Venti moderati al Sud e Isole, di debole intensità altrove.



ATTENZIONE AL PERICOLO VALANGHE



In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it nella giornata di oggi (martedì 31 dicembre) il rischio valanghe sulle Alpi sarà di grado 3 (marcato) su gran parte dei rilievi. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi si sono verificati a marzo e, soprattutto, ad aprile a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



LA NOTTE DI SAN SILVESTRO



La notte di Capodanno trascorrerà tutto sommato tranquilla dappertutto: schiarite al Nord, nubi in ulteriore attenuazione al Centrosud con qualche pioggia debole possibile su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale. Attenzione alla nebbia che potrà formarsi in Pianura Padana. La neve non la vedrà quasi nessuno salvo la zona del Monte Bianco dove potrebbe arrivare qualche fiocco. Non sarà una notte particolarmente fredda, di seguito qualche valore previsto: -5 gradi a Novara, -4 gradi a Bolzano, -6 gradi ad Aosta, - 2 gradi a Brescia, - 2 gradi a Torino, 0 gradi a Rimini, -2 gradi a Piacenza, - 3 gradi a Trento, - 1 grado a Verona, - 1 grado a Milano, - 1 grado a Bologna, 0 gradi a Udine, 0 gradi a Bergamo, 0 gradi a Treviso, - 2 gradi a Cuneo, 2 gradi a Grosseto, 1 grado a Venezia, 2 gradi a Firenze, 2 gradi a Perugia, 5 gradi a Pescara, 2 gradi a L’Aquila, 4 gradi ad Ancona, 3 gradi a Campobasso, 2 gradi a Pisa, 4 gradi a Sassari, -2 gradi a Rieti, 5 gradi a Cagliari, 6 gradi a Trieste, 8 gradi a Bari, 7 gradi per Genova, 5 gradi a Roma, 7 gradi a Lecce, 7 gradi a Napoli, 8 gradi per Catania, 10 gradi per Brindisi, 9 gradi a Catanzaro, 11 gradi a Palermo, 11 gradi a Reggio Calabria, 11 gradi per Messina, 10 gradi a Taranto. Col passare delle ore aumenteranno le nubi su Liguria, Alpi occidentali e Sardegna.



PREVISIONI PER MERCOLEDI’ 1° GENNAIO



Quella di mercoledì 1° gennaio sarà, in generale, una giornata piuttosto tranquilla. Avremo ampie schiarite al Nord, su Toscana, Umbria e Marche settentrionali. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto d’Italia. Ultime, deboli e isolate piogge al mattino all’estremo Sud. dal pomeriggio aumenta la nuvolosità sulla Liguria con qualche debole pioggia in serata. Possibili banchi di nebbia in Pianura Padana e nelle valli del centro. Temperature minime in ulteriore calo al Centronord con qualche debole gelata al Nord. Temperature massime in leggero aumento soltanto su Calabria e Sicilia, per il resto senza variazioni di rilievo.



LA TENDENZA - Nella notte tra mercoledì 1° gennaio e giovedì 2 aumenteranno le nubi al Nord per l’arrivo di una nuova perturbazione che poi giovedì porterà un peggioramento del tempo al Centronord. In particolare, giovedì avremo deboli piogge al Nord, su Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Campania; già dal pomeriggio, però, migliorerà al Nordovest.



Venerdì temporaneo miglioramento del tempo. Poi, nel prossimo fine settimana, il tempo peggiorerà al Nord per l’arrivo di una nuova e piuttosto intensa perturbazione atlantica, che porterà piogge in buona parte del Paese e neve sulle Alpi e sarà seguita da un calo termico al Nord. In particolare, sabato pioverà al Nord e sull’alta Toscana, mentre domenica le precipitazioni raggiungeranno il Centrosud.