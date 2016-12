Meteo: sole e tempo sereno al Nord Forti piogge e venti al Centrosud

12:59 - Torna il bel tempo al Nord dopo che sono stati esauriti gli effetti della perturbazione numero 9 che ha imbiancato alcune città del Nordovest. Il Centrosud e le isole invece dovranno fare i conti con il maltempo a causa di un intenso ciclone mediterraneo (perturbazione numero 10 di novembre) che porterà venti burrascosi e forti piogge con il rischio di violenti nubifragi e accumuli anche oltre i 100 millimetri.

Il settore più colpito sarà quello ionico e in particolare la Calabria, ma situazioni critiche si potranno creare anche sul versante adriatico del Centro, dove la pioggia cadrà abbondante fino a 1000 metri di quota sciogliendo così il manto nevoso che contribuirà a ingrossare i corsi d’acqua. Si prevede un miglioramento del tempo anche al Centro martedì e poi mercoledì in gran parte del Sud con pochi residui fenomeni solo tra Calabria e Sicilia.



Domenica bello al Nord, nuvoloso al Centrosud - Domenica il tempo sarà bello al Nord, a parte un po’ di nubi innocue in Emilia Romagna; parziali schiarite anche in Toscana ma con un graduale aumento della nuvolosità durante la giornata. Molto nuvoloso nel resto d’Italia con piogge diffuse sulle regioni adriatiche del Centro, al Sud e Sicilia; fenomeni di forte intensità con rischio di nubifragi su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria ionica e settori occidentali della Sicilia; qualche pioggia è prevista anche in Umbria e Lazio. In Sardegna arriveranno piogge dal pomeriggio, a iniziare dal settore tirrenico con fenomeni che tra sera e notte potranno essere moderati. Nevicate anche abbondanti sui rilievi del sud delle Marche, Abruzzo e Molise oltre 900/1100 metri di quota.



Venti molto forti su tutti i mari, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Temperature massime in rialzo al Nord, in calo nelle regioni centrali.



Maltempo al Sud, rischio nubifragi tra Puglia e Sicilia Diverse le regioni nella morsa di questo nuovo ciclone: Calabria (zona già colpita da piogge alluvionali il 19-20 novembre), Sicilia orientale e occidentale, Basilicata, Abruzzo, Puglia, Molise colpite in maniera molto forte.



Attenzione: gli accumuli di pioggia nell’intero episodio potrebbero essere compresi tra i 100 e i 200 millimetri, quantità di pioggia che normalmente viene raggiunta nell'arco di due-tre mesi. Ci sarà quindi il rischio di nubifragi, esondazioni e alluvioni lampo (flash floods). A complicare la situazione i venti che in queste zone saranno burrascosi con raffiche fino a 80-100 chilometri all'ora.



Il maltempo non si placherà nemmeno a inizio settimana, con il contributo del riavvicinamento della perturbazione che ha portato la neve sabato al Nordovest e porterà piogge al Centrosud.



Lunedì nuvole dovunque - Lunedì nuvole su Liguria, Emilia Romagna e regioni centromeridionali, soleggiato nel resto del Nord. Fenomeni insistenti e localmente a carattere di rovescio sulla Sardegna orientale e sul Medio Adriatico con neve sull’Appennino oltre i 1200-1500 metri, locali rovesci tra il basso Lazio e la Campania, precipitazioni più deboli, locali e intermittenti nel resto del Sud e del Medio Tirreno. Nella notte nuovo peggioramento con rovesci o temporali anche forti tra Sicilia e Calabria. Venti forti con raffiche fino a 70-80 km/h su Liguria, Sardegna, Toscana, alto Lazio e, localmente, anche nel settore adriatico. Temperature stabili o in lieve rialzo. Attenzione anche domani mattina ai valori sottozero al Nord: previsti ad esempio -4 gradi a Cuneo, -3 gradi ad Aosta, Brescia, Novara, -2 gradi a Torino, Piacenza, Bolzano, Trento, -1 gradi Milano, Verona e 0 gradi per Bergamo, Bologna e Udine.



Martedì ancora pioggia al Sud, poi migliora - Martedì riprenderà a piovere in maniera intensa in Calabria, soprattutto nei settori ionici con fenomeni localmente abbondanti. Tempo molto instabile in Sicilia con piogge e rovesci nel nord e nell’est della regione. Nella prima parte della giornata ci saranno piogge anche in Puglia meridionale e Basilicata con tendenza poi a un miglioramento. Verso sera le piogge si attenueranno anche nel nord della Calabria. Nel resto del Sud, Sardegna e Medio Adriatico,avremo nuvole alternate al sole; in mattinata sarà possibile qualche piovasco nel sud-est della Sardegna e sulla bassa Campania.Venti al Sud da moderati a forti. Le temperature massime saranno in lieve calo al Sud.



Mercoledì il tempo migliorerà anche in Calabria e Sicilia. Venti in attenuazione e temperature massime in lieve aumento mentre i rasserenamenti faranno calare le minime al Centronord.



Giovedì tempo buono in tutta Italia con temperature nella norma. Tra martedì e giovedì clima particolarmente mite in montagna e in collina al Nord con temperature ben al di sopra delle medie. Lo zero termico si porterà a 3000 metri.



Ponte dell'8 dicembre col gelo - Per il fine settimana dell’Immacolata l’Italia al momento pare venga investita da un nucleo di aria gelida di origine artica che porterebbe a una forte diminuzione delle temperature e venti intensi settentrionali. Ancora da valutare gli effetti in termini di precipitazioni.