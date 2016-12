Meteo, sarà un weekend instabile

12:20 - La nuova perturbazione giunta ieri sera al Nord si sposta verso Est: dal pomeriggio, infatti, le piogge cesseranno quasi del tutto sulle regioni settentrionali. Nel frattempo anche il Centrosud è interessato da instabilità con rovesci soprattutto sul versante tirrenico, ma anche in queste zone i fenomeni si attenueranno nella seconda parte della giornata. Domani non è previsto il passaggio di altre perturbazioni.

Avremo quindi condizioni di tempo più stabile, anche se non mancheranno nuvole al Nord con possibili pioviggini solo in Liguria Dal punto di vista termico in questo fine settimana si accentua il forte contrasto tra il clima quasi invernale del Nord e quello estivo all’estremo Sud: oggi all’alba a Torino si sono registrati 5 gradi, a Palermo con lo Scirocco il termometro ne segnava già 29. E in Sicilia nel pomeriggio si potranno superare i 30 gradi.



PREVISIONE PER OGGI (SABATO 12 OTTOBRE)



Oggi in mattinata piogge e rovesci al Nordest, Romagna e regioni centrali; temporali anche forti tra Lazio e Campania; neve su Alpi lombarde e orientali intorno ai 1200-1300 metri. Migliora nel resto della Lombardia. Nel pomeriggio ultimi, residui rovesci in Friuli Venezia Giulia, con quota neve a 1500 metri; temporali tra basso Lazio e Campania settentrionali e, isolati, lungo l’Appennino centrale. In serata continua qualche precipitazione a ridosso dei rilievi del Nordovest, altrove migliora. Temperature in calo al Nord, con clima un po’ freddo soprattutto al Nordovest; nella media al centro; in aumento al Sud, con punte oltre i 30 gradi in Sicilia. Venti di Scirocco al Sud e medio Adriatico.



PREVISIONE PER DOMANI (DOMENICA 13 OTTOBRE)



Domenica nuvolosità variabile al Nord e sulla Toscana settentrionale, con qualche debole pioggia più che altro tra Liguria e Toscana nord-occidentale; in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature quasi ovunque in leggero aumento: caldo fuori stagione al Sud, specialmente in Sicilia, con numerose punte di 30-32 gradi.



LA TENDENZA PER LA PROSSIMA SETTIMANA



La prossima settimana si prospetta nel complesso abbastanza tranquilla rispetto agli ultimi giorni: per lo meno, con poche piogge. In particolare, lunedì un modesto sistema nuvoloso interesserà il Nord e marginalmente il Centro, ma con poche piogge su Liguria, alta Toscana, Emilia e Venezia. Quella di martedì sarà una giornata senza piogge. A metà settimana la differenza termica tra Nord e Sud tenderà ad appianarsi: ci avvicineremo così a temperature in linea con la norma quasi dappertutto. Mercoledì una perturbazione interesserà le Alpi con quota neve molto elevata (sopra 2.000 metri) e venti umidi occidentali potranno interessare le regioni tirreniche con nubi ma poche, isolate piogge locali. Tra giovedì e venerdì possibile rinforzo dell’alta pressione con tempo più stabile: una prospettiva, questa, da verificare comunque nei prossimi aggiornamenti.