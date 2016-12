12:00 - Se al Nord si registra un deciso miglioramento del tempo, e se venerdì sarà una giornata nel complesso discreta, già sabato la Penisola verrà raggiunta dalla perturbazione numero 1 di novembre che determinerà un deciso aumento della nuvolosità al Nord e sul versante tirrenico. Il peggioramento sarà più evidente domenica, quando le piogge interesseranno gran parte del Paese, specie il Centronord, la Campania e la Sardegna.

Le previsioni per giovedì - Quindi oggi giornata fra sole e nuvole in gran parte dell'Italia. Il sole tornerà a farsi vedere al Nord mentre le nubi saranno più compatte e insistenti tra Romagna e Marche. Nubi accompagnate da rovesci e temporali sparsi sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale e piogge deboli e isolate tra Marche e Abruzzo. Le nubi saranno più compatte e insistenti tra Romagna e Marche. In serata nebbie in val Padana e valli del Centro. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, comunque ancora in generale miti e al di sopra della norma, con valori compresi fra 16 e 20 gradi al Nord, 19 e 25 gradi al Centrosud e Isole. Venti in prevalenza deboli. Bora su alto Adriatico, in attenuazione nelle ore pomeridiane Venerdì Ancora un po' di instabilità a Sud della Sardegna e in Sicilia . Bel tempo al Nord con cielo sereno o poco nuvoloso. Nebbie in val Padana. Nuvolosità in aumento la sera. Qualche nuvola in più lungo il Tirreno. Temperature minime in calo al Centronord e al Centro di 2-5 gradi, con valori anche sotto i 10 gradi. Massime stazionarie o live aumento.



Le previsioni per sabato - Arriva una perturbazione, la numero 1 di novembre, che porta deboli e isolate piogge lungo le Alpi di confine sul Friuli Venezia Giuli, Liguria di Levante e alta Toscana. Tempo più stabile nelle regioni adriatiche e nelle coste ioniche del Sud. Nuvole sul Tirreno. Isole alternanza di nuvole e sole.



Le previsioni per domenica - Già nelle prime ore del giorno arriverà una nuova perturbazione, più intensa della precedente, che porta piogge al Nord, in attenuazione già nelle prime ore del pomeriggio, e nelle regioni tirreniche. Tempo più stabile lungo l'Adriatico e al Sud. Intensi venti di Libeccio con rischio mareggiate tra Liguria e Toscana, raffiche oltre i 60 km-h. Temperature ancora miti



La tendenza per la prossima settimana - Anche l'inizio della prossima settimana sarà accompagnato da una nuova perturbazione che interesserà soprattutto Toscana, Emilia Romagna e Centrosud.