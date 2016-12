Meteo, prosegue l'alta pressione

10:07 - “L’alta pressione sarà l’assoluta protagonista sull’Italia per un periodo prolungato, molto probabilmente almeno fino al 20-21 dicembre", afferma il meteorologo Simone Abelli. Si va formando infatti sul nostro continente una configurazione detta “a omega” caratterizzata da un robusto anticiclone che occuperà gran parte dell’Europa centro-occidentale e che farà da “blocco” alle perturbazioni atlantiche.

"Sull’Italia - prosegue Abelli - ci attendono quindi giornate di tempo stabile, senza precipitazioni, e con il sole in molte zone del Paese. La stabilità atmosferica favorirà però la formazione di nebbie in Pianura Padana e nelle valli del Centro: nebbie che inizialmente si presenteranno nelle ore più fredde, ma che con il passare dei giorni diverranno più persistenti, con cielo grigio in pianura anche nelle ore centrali del giorno. Queste condizioni - conclude l’esperto - daranno luogo anche a un aumento dei livelli degli inquinanti atmosferici".



PREVISIONE PER OGGI (DOMENICA)



Oggi cielo parzialmente nuvoloso sulle regioni tirreniche, dalla Toscana alla Campania, e in Umbria, Sicilia e Sardegna settentrionale; qualche pioggia isolata potrà cadere sul basso Tirreno e sulla Sicilia occidentale. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese, con soltanto delle velature di passaggio al Nordest. Attenzione ai banchi di nebbia al mattino in pianura Padana e nelle valli di Umbria, Toscana e Lazio, che torneranno poi a formarsi, più diffusi, in tarda serata. Dopo una mattinata più fredda anche al Sud, le temperature massime sono previste in lieve calo al Nord, con valori in tutta Italia nella media del periodo.



RISCHIO VALANGHE SULLE ALPI: GRADO 2 SU UNA SCALA DA 1 A 5 SU GRAN PARTE DEI RILIEVI



In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it nella giornata di oggi (domenica 8 dicembre) il rischio valanghe sulle Alpi sarà di grado 2 (moderato) su gran parte dei rilievi. Rischio di grado 3 (marcato) soltanto sui rilievi di confine tra Val d’Aosta e Piemonte. Le condizioni saranno dunque favorevoli per gite sciistiche ma occorre considerare adeguatamente locali zone pericolose. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, nelle zone dove di pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo.



PREVISIONE PER DOMANI (LUNEDI’)



Lunedì cielo grigio e nebbioso su Pianura Padana, Liguria, regioni tirreniche, Sud e Isole, schiarite su Alpi, Triveneto e medio Adriatico. Nelle ore più fredde del giorno potranno registrarsi nebbie sulla Pianura Padana e nelle valli interne del Centro. Temperature minime in aumento al Sud e nelle Isole, stazionarie altrove con qualche gelata al Centronord. Massime stazionarie, valori in generale vicini alle medie del periodo, di qualche grado sopra la norma nelle zone con cielo sereno e in quota.



LA TENDENZA



A partire da oggi si rafforzerà un potente anticiclone europeo che si estenderà per oltre 3000 km arrivando fino alla Scandinavia e assumendo una caratteristica configurazione “a omega”. Il suo baricentro sarà posizionato proprio sulle regioni alpine. Per tutta la prossima settimana, ma probabilmente anche almeno fino al 21 dicembre, giorno del solstizio, questo anticiclone porterà condizioni di tempo stabile. Solo il Sud Italia a metà settimana potrebbe essere lambito da spifferi di aria fredda, la stessa che causerà poi una insolita irruzione di freddo su Grecia, Cipro, Turchia, Libano, Israele e Egitto, e che porterà un aumento dei venti e un lieve calo termico. Gli effetti di questo anticiclone si tradurranno in tempo stabile e soleggiato e in una intensificazione delle nebbie.



Con il passare dei giorni, specialmente nella seconda parte della settimana, questa cappa anticiclonica renderà più dense le nebbie soprattutto nelle zone della Pianura Padana e nelle valli del Centro. Purtroppo queste condizioni atmosferiche favoriranno l’accumulo di sostanze inquinanti, in particolare il Pm10 e il biossido di azoto, specie nelle grandi città e in Pianura Padana. Già nei giorni scorsi in diverse città è stata superata abbondantemente la soglia limite di 50 µg/m3 (dati Arpa Lombardia). Le sostanze inquinanti, a causa della bolla anticiclonica, rimarranno intrappolate nei bassi strati dell’atmosfera, accumulandosi così giorno dopo giorno.