Meteo, prosegue il tempo instabile Clima invernale al Nord, mite al Sud

11:38 - Mercoledì 9 ottobre insisterà il maltempo su gran parte dell'Italia. Tra giovedì e venerdì giungerà dal Nord Europa una nuova perturbazione che porterà piogge anche intense e temporali su Lombardia, Triveneto e regioni tirreniche. Qualche nevicata si presenterà sulle Alpi centrali. La settimana si concluderà con clima quasi invernale al Nordovest, mentre al Sud le temperature resteranno su valori molto miti grazie alla risalita di una massa d'aria tropicale.

Persiste il maltempo al Nord - Qualche schiarita si avrà in Piemonte e Liguria; deboli piogge sparse, in esaurimento a fine giornata, su est Lombardia e Nordest. Al Centrosud tempo molto variabile: il sole si alternerà a numerosi rovesci e temporali, più probabili su zone interne del Centro, su Lazio, alta Campania, Salento, zone ioniche e Sardegna. Temperature massime in lieve calo al Centrosud e Isole, con valori pomeridiani tra 16 e 20 gradi al Nord, fino a 22-23 gradi al Centro e 24-25 gradi al Sud e Isole.



Mercoledì nuvolosità variabile - Al mattino possibilità di rovesci isolati sulla bassa Campania. Nel pomeriggio occasionali piovaschi nelle aree montuose del Nordest, rovesci isolati su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia centro-settentrionale; qualche schiarita al Nordovest, abbastanza soleggiato all'estremo Sud e sulle Isole. Temperature massime in rialzo al Nord. Venti in generale deboli.



Giovedì temperature in calo al Nord - Un intenso fronte freddo arriverà giovedì sul Nord Italia: nella seconda parte della giornata piogge abbondanti si abbatteranno su Lombardia e Triveneto. Nella notte tra giovedì e venerdì sono previste nevicate sulle Alpi tra Valle d’Aosta e Lombardia, soprattutto sui settori di confine.



Nel fine settimana l'Italia sarà spezzata in due - Il Nordovest verrà temporaneamente coinvolto in una circolazione quasi invernale con temperature decisamente basse e nevicate sulle Alpi anche sotto i 1000 metri mentre il Sud farà i conti con una risalita tropicale che riporterà un clima dal sapore quasi estivo.