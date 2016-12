Meteo, pioggia nel weekendBel tempo fino a venerdì

10:41 - Fino a venerdì l’alta pressione in rimonta occuperà il Mediterraneo Occidentale e riuscirà a tenere lontane le perturbazioni, anche se non mancheranno le nubi, specie al Nord. Le piogge saranno davvero pochissime e molto deboli. Le cose cambieranno nel fine settimana per l’arrivo della prima perturbazione del mese di ottobre, che porterà piogge in gran parte del Paese.

Non sperimenteremo un drastico calo termico, grazie ai venti di Scirocco richiamati dalla perturbazione.



OGGI MOLTE NUBI AL NORD MA CON POCHISSIME PIOGGE. PIU’ SOLE SU ISOLE E REGIONI ADRIATICHE



Quindi oggi nubi su tutta Italia, anche se non mancheranno i momenti di tempo bello specie nelle regioni del versante adriatico e nelle Isole: al mattino qualche debole pioggia su Alpi Centrali e Calabria; nel pomeriggio qualche pioviggine sui rilievi piemontesi mentre brevi ma improvvisi acquazzoni bagneranno il versante tirrenico della Calabria. Venti moderati dai quadranti settentrionali su Adriatico e Ionio.



TEMPERATURE INVARIATE E NELLA NORMA DEL PERIODO



Temperature quasi invariate e vicine a valori normali per il periodo. Previsti 19 gradi a Torino, Milano, Venezia, Aosta. 22°C a Bologna, Brindisi e Lecce. 25°C a Roma, Napoli, Messina e Crotone. Le regioni più calde saranno la Sicilia e la Sardegna, dove avremo punte di 27-28°C.



GIOVEDI’ NUBI AL NORD E SICILIA. GIORNATA VENTOSA



Giovedì molte nuvole al Nord, con qualche debole pioggia in Valle d’Aosta. Nuvoloso o molto nuvoloso anche in Sicilia, con isolati acquazzoni sul versante meridionale; in generale bello nel resto d’Italia, anche se non mancheranno a tratti le nubi. Temperature senza grandi variazioni. Venti moderati su tutti i mari.



TENDENZA PROSSIMI GIORNI: IN ARRIVO UN ALTRO WEEKEND CON LA PIOGGIA



Venerdì la parte più avanzata della perturbazione nr.1 del mese di ottobre, in arrivo dall’Atlantico, farà aumentare le nubi da Nord a Sud. Le piogge saranno comunque pochissime e riguarderanno la Sardegna orientale per effetto dei venti di Scirocco che impatteranno sulle montagne, creando una sorta di effetto Stau. Deboli piogge anche su Valle d’Aosta e Alpi Centro occidentali. Soffieranno venti intensi di Scirocco anche sul Canale di Sicilia, mentre si attenueranno i venti orientali. Le temperature saranno stazionarie, e la zona più fresca sarà la Val Padana.



Sabato arriverà il nucleo più attivo della perturbazione. Nelle prime ore della giornata verrà coinvolto il Nordovest, poi la pioggia si estenderà all’Emilia Romagna e al Centro. Il Nordest rimarrà un po’ ai margini del peggioramento, a parte l’Emilia Romagna e il Veneto. Le regioni che vedranno le piogge più intense, con fenomeni anche temporaleschi e accumuli importanti, saranno la Toscana, il Lazio e la Campania.



Tra la fine di sabato e domenica il maltempo riguarderà anche il Sud. Domenica le piogge più forti cadranno su Calabria, Puglia e Sicilia. La perturbazione sarà accompagnata da venti di Scirocco e il clima sarà quindi abbastanza mite.