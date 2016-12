Meteo, Ognissanti con il soleMa domani tornano le nuvole

10:42 - Il ponte di Ognissanti inizia con un po' di instabilità sulle isole maggiori, ma il tempo sarà in prevalenza buono nel resto dell'Italia. Poi, tra sabato e domenica, due veloci perturbazioni attraverseranno il nostro Paese, portando però piogge significative soltanto domenica al Nord e sulle regioni tirreniche. Le temperature resteranno tutto sommato miti anche nelle aree interessate dal peggioramento.

Le previsioni per venerdì - Nubi con isolati rovesci in Sardegna, Sicilia e bassa Calabria; bel tempo nel resto dell'Italia, ma con foschie e nubi basse al mattino sul medio a basso Adriatico e isolati banchi di nebbia in Valpadana. Tendenza da metà giornata ad un aumento della nuvolosità sul versante tirrenico del Centrosud. Al Nord, nel corso della giornata, velature di passaggio, con un significativo aumento della nuvolosità verso sera. Dopo una mattinata più fresca al Centronord, le massime raggiungeranno valori simili a ieri, cioè tra 17 e 24 gradi, in media 2 o 3 gradi sopra la norma. Venti moderati intorno alla Sardegna, deboli altrove.



Le previsioni per sabato - Arriva una perturbazione piuttosto debole, la numero 1 di novembre, che porta deboli e isolate piogge lungo le Alpi di confine, su Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante, Toscana, Lazio. Tempo più stabile nelle regioni adriatiche e nelle coste ioniche del Sud. Nuvole sul Tirreno. Alternanza di nuvole e sole sulle Isole, con locali rovesci pomeridiani nelle zone interne della Sicilia. Temperature massime in aumento nelle regioni adriatiche e in Sicilia, in lieve calo al Nord e sulle regioni tirreniche.



Le previsioni per domenica - Già nelle prime ore del giorno arriverà una nuova perturbazione, più intensa della precedente ma molto più rapida, che porterà piogge al Nord, in attenuazione già nelle prime ore del pomeriggio a partire dal Nordovest; precipitazioni in forma sparsa anche sulle regioni tirreniche. Tempo più stabile lungo l'Adriatico e al Sud. Intensi venti di Libeccio con rischio mareggiate tra Liguria e Toscana, raffiche oltre i 60 km/h. Temperature ancora miti.



La tendenza per la prossima settimana - Anche l'inizio della prossima settimana sarà accompagnato da una nuova perturbazione: questo sistema nuvoloso transiterà tra lunedì e martedì, portando piogge su Liguria, Emilia Romagna e Centrosud.