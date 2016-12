Meteo, nuvoloso ma con clima mite

10:17 - La perturbazione in movimento sull’Italia oggi porterà ancora un po' di piogge, per lo più deboli, al Nordest e regioni centrali. Negli ultimi giorni dell'anno - afferma il meteorologo Andrea Giuliacci - un debole mulinello di bassa pressione posizionato sui nostri mari meridionali spingerà ancora nuvole e qualche pioggia al Centrosud, mentre al Nord il tempo sarà nel complesso bello. Temperature sopra la media stagionale.

A Capodanno giornata in generale nuvolosa a causa di una perturbazione che lambirà l’Italia, ma le piogge saranno comunque poche e di debole intensità. Nei prossimi giorni- conclude l’esperto- ancora temperature al di sopra della norma.



OGGI PIOGGE SU NORDEST E REGIONI CENTRALI. NEVE A QUOTE BASSE SULLE ALPI ORIENTALI



Un lungo fronte nuvoloso che si estende dal nord della Russia fino alla Spagna sta influenzando il tempo anche sul nostro Paese, ma senza effetti particolarmente intensi. Oggi al mattino bello su Valle d’Aosta, Piemonte Occidentale ed estreme regioni meridionali, nuvole altrove: piogge sparse, da deboli a moderate, su Triveneto, Emilia, Romagna, Toscana e Umbria, con neve sulle Alpi Orientali oltre 600-800 metri. Nel pomeriggio schiarite anche su Piemonte Orientale e Ponente Ligure, ancora qualche debole pioggia invece su Triveneto, Marche, Umbria e Lazio. Tra sera e notte possibili nebbie a banchi tra Piemonte e Lombardia. Ventoso sulla Sardegna per venti di Maestrale.



GRANDE ASSENTE IL FREDDO: TEMPERATURE SOPRA LE MEDIE



La massa d’aria presente sul Paese è piuttosto mite e le temperature sono così al di sopra delle medie ovunque, con valori praticamente autunnali più che invernali. Anche oggi le temperature massime non avranno grandi variazioni e saranno in generale al di sopra delle medie stagionali. Previsti 9°C a Torino, Brescia e Piacenza, 10°C a Milano, Cuneo, Verona e Bologna, 14°C a Roma e Sassari, 15°C a Bologna, Ancona , Grosseto, Bari, Brindisi, Crotone, Palermo, 16°C a Catania e 17°C a Messina e Reggio Calabria.



PERICOLO VALANGHE: RISCHIO MARCATO SU GRAN PARTE DELLE ALPI



In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it nella giornata di oggi (domenica 29 dicembre) il rischio valanghe sulle Alpi sarà di grado 3 (marcato) su gran parte dei rilievi. Si segnala grado 4 (forte) sulle Alpi Giulie. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, dunque, laddove si pratichino attività di fuoripista e sci alpinismo. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti .I periodi valanghivi più intensi sono stati a marzo e soprattutto ad aprile a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).

LUNEDI’ MALTEMPO AL CENTROSUD E NEVE SULL’APPENNINO CENTRALE TRA I 900 E I 1400 METRI Lunedì bello al Nordovest e Triveneto, nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche, Lazio, Campania, Puglia Settentrionale e Sicilia, dove, tra sera e notte saranno possibili anche locali rovesci (un rovescio è una precipitazione con intensità superiore ai 10 millimetri all'ora ed è solitamente un fenomeno di breve durata. Quando l'intensità supera i 30 millimetri all'ora si parla anche di nubifragio). Qualche nevicata sul versante adriatico dell’Appennino Centrale tra i 900 e i 1400 metri. Soffieranno venti moderati di Bora sull’Alto Adriatico e di Maestrale sui Canali delle Isole.

TEMPERATURE: DEBOLI GELATE AL NORD Saranno possibili deboli gelate al Nord nelle prime ore del giorno. Previsti -2°C a Torino, -1°C a Novara e Bolzano, -3°C a Cuneo, -4°C ad Aosta. Le temperature massime saranno stazionarie o in lieve calo, specie sulle regioni del medio Adriatico. Ad Ancona e Pescara calo di 4°C tra domenica e lunedì: si passerà dai 15°C agli 11°C. Le città più fredde saranno Aosta e Bolzano con 5°C al pomeriggio, le più calde Lecce e Catania con ben 16°C.



LA TENDENZA PER LA SETTIMANA



Martedì 31 dicembre situazione in generale miglioramento, con tempo bello al Nord e Sardegna e nubi residue su medio Adriatico e al Sud: ultime piogge su Sicilia, settore orientale e Calabria ionica. Schiarite altrove. La notte di Capodanno trascorrerà tutto sommato tranquilla dappertutto: schiarite al Nord, nubi in ulteriore attenuazione al Centrosud ma ormai senza piogge. Col passare delle ore aumenteranno le nubi su Liguria, Alpi occidentali e Sardegna a causa di una debole perturbazione che il primo giorno dell’anno porterà alcuni fenomeni soltanto su Liguria, Toscana, Appennino settentrionale, Emilia. Quella di mercoledì 1° gennaio sarà comunque, in generale, una giornata piuttosto tranquilla con schiarite al Centro e ancora qualche nube e pioggia residua al Sud e Sicilia, ma comunque con poche piogge. Possibili piogge sulla Liguria centro-orientale e sull’alta Toscana. Le temperature continueranno ad attestarsi nei prossimi giorni su valori superiori alle medie stagionali.



Anche nei giorni seguenti, fino al 4-5 gennaio, il flusso d’aria continuerà ad essere di tipo Atlantico (da ovest-sud-ovest) e quindi mite e con poche piogge. Dopo il 5 gennaio il tempo potrebbe peggiorare al Nord per l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, seguita da un calo termico, ma si tratta di una tendenza che sarà da verificare nei prossimi giorni.