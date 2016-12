Meteo, nuvole ma poche piogge

10:06 - Oggi giornata tutto sommato tranquilla, a parte qualche pioggia residua all'estremo Sud, grazie all'allontanamento dell'ultima perturbazione di settembre. Cieli nuvolosi ma con poche piogge anche domani e giovedì, mentre nell'ultima parte della settimana tornerà la pioggia su gran parte del Paese.

Martedì - Al mattino tempo in prevalenza bello al Nordest, coste del Medio Tirreno e Sardegna; per lo più nuvoloso altrove, con qualche debole pioggia su Puglia e Calabria, mentre qualche nebbia insisterà nelle valli del Centro. Al pomeriggio ancora nuvoloso al Nordovest, regioni centrali adriatiche e Sud, con qualche pioviggine su Alpi e Calabria; in generale bello altrove. Temperature pomeridiane in rialzo in gran parte del Centronord: massime in generale comprese tra 19 e 25 gradi, con qualche punta fino a 26-27 nelle Isole Maggiori. Ventoso al Sud e Isole per venti di Maestrale con raffiche fino a 60 km/h.



Mercoledì - Nuvole su gran parte del Paese, anche se non mancheranno gli sprazzi di cielo sereno, specie al Centrosud: nel corso del giorno qualche debole pioggia residua solo in Calabria. Temperature senza grandi variazioni.



Giovedì - Cielo prevalentemente nuvoloso. I venti da Est portano ancora un po' di umidità sulle fasce prealpine e a Nordovest. E proprio l’aria fredda orientale farà calare le temperature lungo il versante adriatico. In Sardegna, invece, si toccheranno ancora punte di 30 gradi. Una contrapposizione che rispecchia la situazione dell’Europa divisa in due dal meteo. A Ovest si sfiorano ancora temperature estive, mentre i Paesi dell’Est fanno i conti con il primo freddo.



Arriva la perturbazione n. 1 di ottobre - Tra venerdì e sabato ci sarà un nuovo peggioramento causato dalla perturbazione numero 1 di ottobre che porterà piogge soprattutto al Centrosud e lungo il versante tirrenico.