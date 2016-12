Meteo, nuvole e piogge da lunedì

13:25 - La domenica trascorrerà con poche piogge, anche se- afferma il meteorologo Flavio Galbiati- non mancheranno le nuvole in molte regioni. Nel corso della settimana però le piogge saranno le protagoniste, con un peggioramento già lunedì a iniziare dalla Sardegna e dal Nordovest, ma poi lunedì sera rovesci e temporali raggiungeranno anche l’alto Adriatico, Toscana, Lazio, Sicilia e Calabria.

Nei giorni seguenti - prosegue l'esperto - le piogge più forti e insistenti sono previste al Nord e su Lazio, Campania e Calabria tirrenica. I venti saranno intensi, con prevalenza di Scirocco nella prima parte della settimana.



DOMENICA POCHE PIOGGE E MOLTE NUBI. IN SERATA PEGGIORA IN LIGURIA E PIEMONTE

Oggi bel tempo in Sicilia, Calabria, Alpi centrali e Nordest; nuvoloso o molto nuvoloso nel resto dell’Italia, con qualche pioggia al mattino su bassa Toscana, Lazio, Basilicata, Salento e Sardegna nord-orientale; nel pomeriggio deboli piogge solo tra Alpi Marittime e Ponente Ligure, sulle coste toscane, in Molise e Basilicata. Tra sera e notte peggiora in Liguria e Piemonte.



Temperature massime stabili o in lieve calo, tranne in Sardegna dove saranno invece in rialzo di 2-4 gradi per effetto di moderati venti di Scirocco. Previsti al pomeriggio 13°C a Milano, Torino e Bologna. 17°C a Firenze, 19°C a Roma, Napoli, Bari e Lecce



NUOVA FASE DI MALTEMPO: LA SARDEGNA SARA' LA PRIMA REGIONE A SUBIRE FORTI TEMPORALI, CON RISCHIO DI NUBIFRAGI. SCONTRO TRA IL FORTE SCIROCCO E L'ARIA PIU' FREDDA DEL VORTICE. IN SERATA PEGGIORAMENTO PIU' ESTESO

Lunedì al mattino piogge già localmente intense in Sardegna, più deboli e in forma sparsa sull'estremo Nordovest con limite della neve sulle Alpi Occidentali fino ai 1200- 1500 metri, nubi irregolari altrove. Nel pomeriggio avremo la fase più critica concentrata sulla Sardegna con rovesci o temporali anche forti, che saranno alimentati dal forte Scirocco che soffierà arrivando a sfiorare i 100 km/h e si scontrerà con l’aria più fredda del vortice di bassa pressione. Qualche pioggia fino alla Lombardia occidentale e locali rovesci su coste toscane e laziali e in Sicilia. Dalla sera peggioramento più esteso con rovesci o temporali anche forti in arrivo sul settore ionico e, nella notte, anche sul Tirreno, dalla Toscana alla Campania. Le piogge in generale risparmieranno solo le Alpi centro-orientali e il medio Adriatico.



TEMPERATURE MASSIME IN RIALZO AL CENTROSUD A CAUSA DELLO SCIROCCO: 23°C A PALERMO

Le temperature massime saranno in lieve calo su Nordovest e Sardegna. Subiranno invece dei rialzi nel resto del Centrosud e in Sicilia si toccheranno i 23°C a Palermo. Previsti inoltre 12°C a Milano, 15°C a Bologna, Verona e Venezia. 18°C a Firenze e Olbia, 19°C a Roma e Lecce.



GIORNATA MOLTO VENTOSA PER IL FORTE SCIROCCO: RAFFICHE FINO A 100 KM/H . MARI DI PONENTE MOLTO AGITATI CON ONDE ALTE ANCHE PIU' DI 4 METRI

Sarà una giornata molto ventosa: i venti saranno in progressiva intensificazione, forti di Tramontana sul Ponente ligure e di Scirocco in Sardegna e sulla Sicilia sud-occidentale con raffiche fino agli 80- 100 km/h. I mari di Ponente a fine giornata saranno quindi molto agitati con onde alte anche più di 4 metri in particolare sulla Sardegna orientale.



TENDENZA : SETTIMANA MOVIMENTATA, VENTOSA E INSTABILE. MARTEDI' MALTEMPO SU TUTTA ITALIA. DA GIOVEDI' CALO TERMICO PIU' SENSIBILE

Martedì nubi e piogge bagneranno quasi tutta la Penisola. L'unica regione che dovrebbe rimanere più ai margini e vedere pochissime precipitazioni sarà la Sicilia, Le piogge più intense colpiranno il Nordest e in particolare il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. A causa dell'apporto dei venti di Scirocco che impatteranno sulle montagne generando molta umidità ulteriore, le piogge saranno battenti in quelle zone. Nel resto del Nord piogge meno insistenti e più intermittenti. Tra il tardo pomeriggio e la sera avremo una nuova fase instabile con piogge e temporali concentrati sulla zona tirrenica e in particolare su Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Tutto il resto della settimana sarà molto movimentato e caratterizzato da molto vento ed estrema variabilità. Mercoledì molte nubi ovunque e piogge sparse al Nord, più intense sulle regioni del versante tirrenico e in Sicilia. A causa dei venti di Scirocco nella prima parte della settimana le temperature non subiranno dei cali significativi, poi da giovedì poi è previsto l'arrivo di aria più fredda che farà scendere sensibilmente i valori sia massimi che minimi.



IL VORTICE FREDDO HA PORTATO L'INVERNO IN SPAGNA: ZERO GRADI A MADRID E -3°C A GRANADA

Il vortice di bassa pressione responsabile delle forti piogge dell’ultima parte della scorsa settimana si è spostato verso la Penisola Iberica , dove ha portato un vero e proprio anticipo di inverno. Ieri mattina la temperatura minima di Madrid ha sfiorato gli 0°C e a Granada sono stati raggiunti i -3°C . La neve è caduta sui Pirenei a quote piuttosto basse, tra i 700 e i 900 metri . Secondo l’Agenzia Meteorologica Nazionale un totale di venti province del nordest del Paese è in allerta per piogge, neve e venti forti.