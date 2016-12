Meteo, maltempo su tutta l'Italia fino a giovedì: prima neve sull'Appennino

10:19 - La massa d'aria fredda di origine artica che segue l'intensa perturbazione giunta domenica sull'Italia, darà vita ad un vortice di bassa pressione centrato nelle ore centrali di lunedì di fronte alle coste campane. Sarà quindi un inizio di settimana burrascoso e dalle caratteristiche quasi invernali, a causa del forte vento ovunque e del maltempo in buona parte del Centrosud. Questa circolazione ciclonica si allontanerà dal nostro Paese solo tra mercoledì e giovedì, quando è previsto un parziale e temporaneo miglioramento.

OGGI SOLE AL NORDOVEST E MALTEMPO NEL RESTO DEL PAESE Oggi prevalenza di tempo bello al Nordovest e Alpi Orientali. Molte nuvole altrove: nel corso del giorno piogge diffuse su Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, tutte le regioni meridionali e le Isole, anche di forte intensità specie su Marche, Abruzzo, Campania, Calabria Tirrenica e Nord della Sicilia; nevicate, anche abbondanti, sul versante adriatico dell’Appennino Centrale al di sopra di 1000-1400 metri.



TEMPERATURE IN CALO AL CENTROSUD Temperature massime quasi invariate al Nord, in diminuzione di qualche grado invece nel resto d’Italia: previsti 16°C a Milano e Udine, 13 a Bologna e Piacenza. Cali più significativi sulle zone adriatiche: ad Ancona oggi passeremo dai 21°C di ieri a 14°C, a Pescara dai 23°C di ieri ai 15°C. Il freddo sarà reso più sensibile a causa dei forti venti. Previsti 16°C a Roma, e Sassari. Anche al Sud staremo al di sotto dei 20°C: previsti 18°C a Bari, Messina e Palermo.



ATTENZIONE AI VENTI TEMPESTOSI Oggi soffieranno venti forti in gran parte d’Italia, anche tempestosi su Medio e Alto Adriatico, Medio e Alto Tirreno e mari attorno alla Sardegna, in particolare con Bora da circa 110 km/h sull’Alto Adriatico.



CURIOSITA’ METEO: OGGI VIVREMO L’ “INVERNO DI SAN MARTINO” È curioso notare come oggi sia il giorno di San Martino e mentre la tradizione associa a questa data un periodo caratterizzato da clima relativamente mite collocato in mezzo ai primi freddi e alle prime gelate (la celebre “estate di San Martino”), quest’anno il detto popolare verrà decisamente smentito. Più che di “estate di San Martino”, quindi, in buona parte del Paese questa volta potremo parlare a pieno titolo di “inverno di San Martino”.



PIOGGE INSISTENTI SU MARCHE E ABRUZZO. MINIME IN CALO AL NORDOVEST Martedì ancora maltempo con precipitazioni diffuse e insistenti su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e settori ionici di Basilicata e Calabria, in esaurimento su Romagna e Umbria. Qualche rovescio sparso nei settori orientali di Sicilia e Sardegna. Qualche schiarita nei settori tirrenici, specie in Toscana. Ben soleggiato e terso al Nordovest, con temperature minime in sensibile calo e locali deboli gelate non escluse all’alba. Previsti 0°C ad Aosta, 1°C a Novara e Torino 3°Ca Brescia e Bergamo. Temperature massime in rialzo in gran parte del Paese. Venti ancora intensi da nord-nordest sull’alto Adriatico, in Liguria e al Centrosud. Mari da molto mossi a molto agitati.



GIOVEDI’ BREVE TREGUA POI UN NUOVO VORTICE SULL’ITALIA TRA VENERDI’ E SABATO Fino a mercoledì il tempo sarà influenzato dal vortice di bassa pressione che tenderà a spostarsi in direzione sud-ovest. Le piogge più intense mercoledì saranno concentrate sul medio adriatico e all’estremo sud. Attenzione avremo accumuli notevoli di pioggia nella zona tra Marche, Abruzzo e Molise (sono attesi più di 200 mm fino a sabato). Giovedì avremo una parziale tregua nelle zone colpite dal maltempo poi venerdì arriverà un nuovo vortice di bassa pressione proveniente dal Nord Europa che si posizionerà sul Mediterraneo occidentale. Tra venerdì e sabato avremo quindi una nuova fase di maltempo, con piogge che ancora una volta colpiranno in modo particolare il versante adriatico. Una delle zone meno interessate dal maltempo sarà ancora una volta il Nordovest. Questo vortice sarà accompagnato da una massa d’aria polare: avremo quindi un nuovo impulso freddo sull‘Italia e dopo un parziale rialzo delle temperature a metà settimana, sperimenteremo un nuovo calo termico.