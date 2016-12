Meteo, maltempo fino a domenica al Nord e sul versante tirrenico

11:18 - Per tutta l'ultima parte della settimana sulla nostra Penisola insisterà un vortice di bassa pressione che, specie fra oggi e domani, porterà molte piogge - spiega il meteorologo Andrea Giuliacci - e anche delle nevicate sui rilievi del Centronord, fino a quote molto basse sulle Alpi Occidentali. Anche le temperature fra oggi e domani rimarranno in molte zone al di sotto delle medie stagionali, a causa dell’arrivo di aria fredda di origine artica, mentre domenica- continua l'esperto - il Nord e le regioni tirreniche godranno di un rialzo termico generalizzato.

Quindi oggi al mattino nubi quasi ovunque, con qualche sprazzo di tempo bello solo lungo il versante adriatico: piogge sparse su Piemonte, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise, Gargano, Campania, Basilicata, Calabria Tirrenica e Sardegna, con nevicate fino a quote collinari sulle Alpi e qualche fiocco di neve, misto a pioggia, anche sulle pianure del Piemonte Occidentale. Nel pomeriggio piogge sparse su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia Settentrionale, Campania, Basilicata e Sardegna, con neve sull’Appennino Centrale oltre 1200-1400 metri; qualche pioggia residua anche sul Piemonte Occidentale, con neve oltre 300 metri. Molto vento al Sud e Isole. Temperature massime in ulteriore lieve calo al Nord e Sardegna, in rialzo invece in Sicilia e Calabria: previsti 7°C a Milano e Piacenza, 5°C a Torino, 12°C a Venezia, Firenze e Perugia, 13°C a Roma, 14°C a Napoli, 18°C a Palermo, Catania e Lecce.



L’EVOLUZIONE METEO SULLA SARDEGNA Oggi sulla Sardegna avremo una giornata piovosa, con temporali anche forti sulla parte nord-occidentale dell'Isola. Cadrà anche la neve sui rilevi fino ai 1000 metri di quota. Non si tratta di piogge di entità eccezionale ma, in alcune zone, si sommeranno a quelle già cadute in modo così violento, ingrossando i bacini idrici e diventando potenzialmente pericolose.



WEEKEND: PIOGGE ANCHE FORTI SABATO, VA MEGLIO DOMENICA Sabato sarà una giornata di maltempo, resterà ai margini solo l’estremo Nordovest. Avremo molte nubi con piogge diffuse soprattutto al Nordest, (in particolare sull’Emilia) regioni tirreniche e Isole; Il rischio di piogge molto forti riguarderà ancora una volta il Lazio, la Campania e la Calabria tirrenica. Rovesci anche sulla Sicilia Occidentale e l’ovest della Sardegna. Avremo nevicate sulle Alpi oltre 800 metri e sull’Appennino Centro-Settentrionale oltre 1000 metri. Freddo quasi ovunque in ulteriore leggero aumento: previsti al mattino valori sotto zero in alcune zone del Piemonte (-1 a Torino e -3°C a Novara) e del Trentino (-1°C a Trento). Attenzione al forte Maestrale in Sardegna, al Libeccio al Sud e in Sicilia. Soffierà una forte Bora sull’Alto Adriatico e la Tramontana in Liguria. Domenica cielo in generale nuvoloso: migliora al Nord a partire dai settori occidentali, qualche pioggia residua su Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche; Rovesci e temporali anche forti sulla Campania, sulla Sicilia occidentale e sulla zona nord-orientale della Sardegna, la stessa colpita dalle piogge alluvionali a inizio settimana. Nevicate su Appennino Emiliano e versante adriatico dell’Appennino Centrale oltre 1000-1200 metri. Temperature in rialzo al Nord, regioni tirreniche e Sardegna.



ANOMALO CLIMA INVERNALE SULL’ITALIA. TREGUA DAL MALTEMPO AL NORD E VERSANTE TIRRENICO A inizio settimana sembra confermata dai modelli l’irruzione di una massa d’aria artica continentale in arrivo da Est. Si tratterà di un vero e proprio anticipo d’inverno, configurazione piuttosto insolita in questo periodo. Il gelo ai estenderà su tutta Italia, raggiungendo anche l’estremo Sud. Soffieranno forti venti settentrionali sulla Penisola, con forte Tramontana al Centrosud. Questa aria gelida, molto secca, farà cadere la neve a quote molto basse sulle coste adriatiche, anche su Molise, Abruzzo e nord Puglia a 100-200 metri. Dopo giorni di maltempo il Nord e le regioni tirreniche vivranno una tregua. Al Nord i valori pomeridiani saranno davvero bassi per il periodo e compresi tra i 6 e i 9 gradi. Minime vicine allo zero al Centronord.