17:28 - Un fronte freddo in arrivo dal Nord Europa darà luogo giovedì 10 ottobre a forte maltempo e a un sensibile calo termico al Nord, con nevicate dalla prossima notte sulle Alpi e temperature quasi invernali da venerdì. L’intensa ventilazione che accompagnerà la perturbazione contribuirà a rendere critica la giornata di giovedì in molte zone dell’Italia.







Giovedì piogge e rovesci al Nord, schiarite al Sud - Nel corso della giornata si intensificano le piogge e i rovesci al Nord, qualche piovasco tra Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sicilia. Le schiarite resistono sul medio Adriatico e al Sud. Tra pomeriggio e sera peggiora sulla Sardegna settentrionale. In serata forte maltempo con rovesci e temporali in Liguria, Lombardia e Triveneto; neve su Alpi lombarde e orientali, anche sotto i 1000 metri nella notte. Temperature in lieve calo al Nordovest. Venti intensi quasi ovunque; forte Libeccio su Ligure e alto Tirreno, con rischio di mareggiate; forte Scirocco sull’alto Adriatico.



Venerdì perturbazioni sulle regioni centrali - La perturbazione che nei giorni precedenti ha colpito il Nord venerdì scivolerà sulle regioni centrali. Si registrerà neve sulle Alpi centro-orientali fino a 700 metri, miglioramenti al Nordovest e sulla Toscana. Piogge all’estremo Nordest (soprattutto sul Friuli), sulle regioni centrali e su quelle tirreniche fino alla Sicilia. Temperature minime in calo al Nord, soprattutto al Nordovest; in aumento al Sud, dove i valori potranno avvicinarsi ai 30 gradi per effetto dei venti di Scirocco.



Nel fine settimana tempo variabile - Quella di sabato sarà una giornata con tempo molto variabile: molte nubi alternate a parecchie schiarite su tutto il Paese. In mattinata deboli piogge su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Neve in montagna tra 1000 e 1400 metri. Qualche piovasco tra Marche, Umbria e alto Lazio, isolati temporali tra bassa Campania, Basilicata e alta Calabria. Nel pomeriggio ancora rischio di locali temporali su basso Lazio e Campania; al Nord precipitazioni all’estremo Nordovest tra Valle d’Aosta e alto Piemonte. Schiarite più ampie si registreranno all’estremo Sud, soprattutto su bassa Calabria e Sicilia, dove nel weekend il clima sarà quasi estivo. Domenica nubi al Nord con qualche schiarita: il clima sarà decisamente autunnale. Caldo al Sud e Centrosud.