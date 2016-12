Meteo, l'Italia divisa dalla pioggia: bello al Sud e precipitazioni al Nord

17:09 - Domenica mattino bel tempo all'estremo Sud, nuvole invece sul resto d'Italia: piogge sparse su Valle d'Aosta, Lombardia orientale, Levante Ligure, Triveneto, Emilia occidentale, alta Toscana e, in forma isolata nelle zone interne del Lazio. Nel pomeriggio ampie schiarite al Nordovest; ancora piogge sparse invece su Triveneto e, a carattere più isolato, anche su Umbria, zone interne di Toscana e Lazio, su Campania e Sardegna settentrionale.

"La perturbazione numero 2 di novembre attraverserà la nostra Penisola, portando nel pomeriggio piogge sparse soprattutto al Nordest e sulle regioni tirreniche, mentre le temperature in gran parte d'Italia rimarranno decisamente miti e al di sopra delle medie stagionali". Ad affermarlo è Andrea Giuliacci, meteorologo del Centro Epson Meteo.



"Piovose correnti atlantiche continueranno a scorrere sulla nostra Penisola anche all'inizio della nuova settimana - prosegue l’esperto -: fra lunedì e martedì avremo quindi nuove piogge su quasi tutte le nostre regioni, con un sensibile abbassamento delle temperature". Si tratta però di un calo termico temporaneo. Spiega infatti il meteorologo: "Già a metà settimana il fresco lascerà nuovamente il posto a un clima insolitamente mite".



Le previsioni per lunedì 4 novembre - Nella mattinata di lunedì tempo abbastanza soleggiato sul medio Adriatico e all'estremo Sud. Nubi altrove, con prime piogge su Alpi occidentali, Liguria, alta Toscana, Friuli Venezia Giulia a causa di una nuova perturbazione che nel pomeriggio porterà piogge anche su Lombardia orientale, Nordest, Emilia Romagna, medio Tirreno e Sardegna. Queste precipitazioni potranno essere anche forti tra Levante Ligure e Toscana e sulla Sardegna, estendendosi in serata anche a Umbria e Lazio. Quota neve sulle Alpi a 1600-2000 metri.



Temperature in diminuzione al Nord, Toscana e Sardegna, quasi invariate altrove. Venti sud-occidentali da moderati a forti su Liguria, alto Adriatico e Centrosud con raffiche fino a 60-80 km/h e, tra pomeriggio e sera, sui mari di Ponente.



La tendenza per il resto della settimana - A causa del passaggio della nuova perturbazione che già lunedì porterà piogge sull'Italia, nella giornata di martedì avremo precipitazioni anche forti al Centrosud. Quella di martedì sarà una giornata ventosa sulle Isole e all'estremo Sud, con venti di Maestrale sulla Sardegna. Da mercoledì registreremo però una rimonta dell'alta pressione con temperature che assumeranno valori nuovamente al di sopra delle medie stagionali.