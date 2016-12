Meteo, Italia divisa in dueAl Sud il sole, al Nord le nubi

10:23 - La perturbazione numero 5 di ottobre domenica porta nuvole su tutto il Nord e regioni centrali tirreniche con piogge soprattutto al Nordovest e Toscana, in estensione in serata anche al Nordest; le piogge a tratti potrebbero risultare intense, specie su Levante Ligure e Toscana. Nella prima parte della nuova settimana ancora tempo perturbato al Nord e Toscana; situazione migliore invece nel resto d'Italia, specie al Sud.

Temperature miti anche nei prossimi giorni, con addirittura un po' di caldo fuori stagione all'estremo Sud. Domenica, quindi, al mattino molte nuvole al Nord, Toscana, Sardegna e, a tratti, un po' di nuvolosità anche su Umbria, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna: piogge sparse, per lo più deboli, su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Alta Lombardia e Toscana; qualche nebbia su Valpadana Orientale, coste dell'Alto Adriatico e valli del Centro. Nel pomeriggio ancora piogge su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Occidentale e Toscana, anche intense fra Levante Ligure e Alta Toscana. Temperature massime in lieve calo al Nord, stazionarie o in leggero aumento altrove: un po' di caldo fuori stagione all'estremo Sud. Moderati e caldi venti di Scirocco al Centrosud e Isole.



Le previsioni per lunedì - Nuvole su gran parte del Centronord e Sardegna, con piogge sparse su Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Umbria e Toscana, qui anche intense; bello al Sud. Temperature in leggero rialzo al Nord, senza grandi variazioni altrove.



Piogge non stop tra Liguria e Toscana - Tra domenica sera e lunedì le piogge saranno intense, anche a carattere di rovesci e temporali, su Levante ligure e alta Toscana: come purtroppo già accaduto in passato saranno zone a rischio perché sono previste precipitazioni per 24-36 ore, con accumuli anche ingenti. A causa dell'effetto degli umidi venti di Scirocco che veicoleranno molta umidità le piogge saranno battenti e continue in zone già messe alla prova nel recente passato e molto fragili a livello idrogeologico. La perturbazione inoltre acquisterà molta energia a contatto con le acque superficiali del Mediterraneo, che hanno ancora temperature al di sopra della media.



Nuova settimana piovosa al Nord, ma tempo stabile al Centrosud - La prossima settimana sarà ancora piovosa al Nord. Tra martedì e mercoledì le regioni settentrionali e il nord della Toscana saranno interessate da una nuova perturbazione, la numero 6 di ottobre, che porterà piogge intense. Al Centrosud il tempo si manterrà stabile. Le temperature saranno ovunque ancora miti.