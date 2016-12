Tgcom24 >

Meteo, Italia ancora divisa in due
Freddo e pioggia al Nord, sole al Sud 13 ottobre 2013

Ancora un po' di caldo dal sapore praticamente estivo nelle estreme regioni meridionali

10:22 - Il tempo sull'Italia sarà domenica in miglioramento. Secondo il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci: "Dopo giornate piuttosto instabili splenderà il sole in gran parte del Centrosud mentre al Nord le nuvole in generale non porteranno piogge. Sarà ancora notevole invece il divario termico fra Nord e Sud, con temperature al di sotto delle medie stagionali nelle regioni settentrionali e un po' di caldo fuori stagione in quelle meridionali".

A inizio settimana l'afflusso di correnti umide atlantiche contribuirà a far aumentare la nuvolosità al Centronord, ma con piogge deboli e intermittenti solo al Nord.



DOMENICA DI NUBI AL NORD MA CON POCHE PIOGGE. CALDO ANOMALO IN SICILIA PER L'AFFLUSSO DI ARIA NORDAFRICANA

Quindi oggi al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte del Nord e Alta Toscana, ma in generale senza piogge; in prevalenza bello nel resto d'Italia. Nel pomeriggio ancora nuvole su gran parte del Nord e Toscana, ma alternate a sprazzi di sole e con qualche piovasco solo sul Ponente Ligure; in generale sereno o poco nuvoloso sul resto d'Italia. Venti per lo più deboli.



CALDO ANOMALO IN SICILIA: SABATO 33°C A PALERMO, OGGI 31°C A CATANIA. ESTREMI TERMICI: 17 GRADI DI DIFFERENZA TRA NORD E SUD

Temperature in leggero rialzo al Centronord e Sardegna, pressoché stazionarie invece al Sud: ancora un po' di caldo dal sapore praticamente estivo nelle estreme regioni meridionali, a causa del continuo afflusso di correnti di origine nordafricana. Previsti 14°C ad Aosta e Trento, 15°C a Torino, 16°C a Milano e Bolzano. 19 i gradi a Bologna Udine e Trieste. 25°C a Roma e Sassari. Le regioni più calde la Calabria con 28°C a Crotone e la Sicilia con 31°C a Catania. Dopo i 33°C raggiunti ieri a Palermo, oggi sul capoluogo siciliano scenderemo a 28°C: la diminuzione è dovuta all'afflusso di venti marittimi che contribuiranno ad ridurre la temperatura.



TENDENZA SETTIMANA: LUNEDI' QUALCHE PIOGGIA IN PIU' AL NORD, SOLE AL SUD E SULLE ISOLE. FINO A MERCOLEDI' NUBI E POCHE PIOGGE, POI IL TEMPO SI STABILIZZA. NESSUNA FORTE PERTURBAZIONE IN VISTA

Nella prima parte della nuova settimana l'Italia rimarrà esposta al passaggio di umide correnti atlantiche: ci attendono quindi giornata fra sole e nuvole, con piogge a tratti e con temperature che in gran parte del Paese torneranno ad avvicinarsi alle medie del periodo. Lunedì nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, con piogge deboli e intermittenti al mattino su Liguria e alta Toscana, al pomeriggio su , Lombardia, Veneto e Trentino. Alternanza di sole e nuvole nelle regioni centrali, in generale senza piogge; bello al Sud e Isole. Temperature in leggera crescita al Centronord, in lieve diminuzione invece al Sud. Martedì ancora molte nubi al Centronord, ma senza precipitazioni di rilievo. Nell'ultima parte della settimana, invece tornerà protagonista l'alta pressione, che garantirà prevalenza di tempo bello e stabile. Dopo diverse giornate all'insegna del maltempo è scongiurato quindi, almeno per i prossimi giorni, l'arrivo di forti perturbazioni e il rischio di piogge intense o di nubifragi.



PHAILIN: L'INDIA NELL'OCCHIO DEL CICLONE. PERICOLO PER LA STORM SURGE, UNA PARETE D'ACQUA ALTA ANCHE FINO A 5 METRI

Il ciclone Phailin ha già raggiunto le coste orientali del Paese con categoria 4, causando le prime 7 vittime, tutte colpite da alberi caduti per la forza dei venti che soffiano a più di 240 km/h. Le autorità degli Stati indiani di Andhra Pradesh e Orissa hanno avviato un piano di emergenza per il trasferimento di oltre 500.000 persone che vivono sul litorale. E' attesa inoltre una devastante storm surge, ossia un'anomala onda di marea, alta dai 3 ai 5 metri. Si tratta di sorta di parete d'acqua che si solleva in caso di cicloni ed è la principale causa di vittime, essendo anche più pericolosa e letale delle raffiche di vento. Le dimensioni di questo ciclone ricordano molto da vicino quelle dell'uragano Katrina, che colpì gli Usa nel 2005, causando 1200 vittime e moltissime devastazioni, specie nella zona di New Orleans. Phailin è il più violento ciclone degli ultimi 14 anni in India: nel 1999 più di 10 mila persone furono vittime di un super ciclone che colpì le stesse zone.

Secondo le previsioni il ciclone verrà declassato a depressione tropicale nelle prossime ore e continuerà la sua avanzata verso nord-est, indebolendosi ulteriormente per poi esaurirsi.