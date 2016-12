Meteo, in arrivo il primo freddo della stagione: piogge e maltempo

16:04 - L’alta pressione sta iniziando a cedere il passo alle umide correnti atlantiche che a partire dalla serata trasporteranno sul nostro Paese due diverse perturbazioni: già venerdì avremo un aumento della nuvolosità al Centronord, poi sabato le piogge bagneranno il Nord e parte del Centro, tranne il versante adriatico. Domenica maltempo al Centro, in Campania e Sardegna con numerosi temporali e neve sulle Alpi orientali a causa di un’altra perturbazione che sarà accompagnata da fortissimi venti.

Venerdì nubi al Nord, sole al Sud e isole - Venerdì fin dal mattino cielo coperto al Nord, ma con qualche pioggia solo tra Liguria e alta Toscana; bel tempo altrove, ma con più nubi in Umbria e Lazio; nebbia in Emilia Romagna e Marche. Nel pomeriggio il bel tempo continua sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e Isole; nuvoloso nelle altre regioni, con cielo grigio in gran parte del Nord, con piogge in Liguria, basso Piemonte e Lombardia; poi tra sera e notte la pioggia si estende a tutto il Nord. Temperature minime in rialzo al Centronord; massime in calo ovunque di 1-2 gradi. Venti meridionali da deboli a moderati.



Sabato piogge al Nord e Toscana, nel pomeriggio miglioramenti al Nordovest - Sabato un po’ di sole resisterà lungo le coste del medio Adriatico, su Puglia, Calabria e Sicilia. Per il resto cielo da nuvoloso a coperto, con piogge su Lombardia orientale, Nordest e alta Toscana, in forma più isolata anche su Lazio, Umbria e Campania. Dal pomeriggio tendenza a miglioramento al Nordovest. A fine giornata le precipitazioni si concentreranno sul Friuli Venezia Giulia. Venti generalmente moderati meridionali, forti di Libeccio su basso Ligure e alto Tirreno, si disporranno da nordovest in Sardegna. Mari mossi o molto mossi. Temperature: massime in calo in nelle Alpi e in Sardegna.



Domenica maltempo al Centrosud - Domenica sarà una giornata perturbata e molto ventosa: in particolare avremo un fortissimo Maestrale sulla Sardegna e il Tirreno con raffiche a 80-100 km/h e rischio mareggiate sulle coste esposte. Al Nordovest prevarranno le schiarite, con l’unica eccezione della Valle d’Aosta dove avremo delle piogge. Al Nordest cielo più nuvoloso, con poche piogge isolate sull’Emilia. Al Centrosud il tempo sarà molto instabile, con piogge e temporali in azione sulle regioni tirreniche sulla Sardegna e sull’ovest della Sicilia. Lunedì si creerà un vortice di bassa pressione nel Mediterraneo che richiamerà aria fredda: tutto il Centrosud rimarrà sotto l’azione di questo mulinello e avremo piogge che colpiranno anche il settore dell’Adriatico. Attesi venti molto intensi, con Maestrale in Sardegna a 90-100 km/h e la Bora che soffierà a oltre 100 km/h. In arrivo il primo freddo anche al Centrosud - Dopo aver vissuto uno dei mesi di ottobre tra i più caldi degli ultimi due secoli (il quarto più caldo dal 1800 secondo i dati del Cnr e il secondo più caldo dal 1979 secondo i nostri dati statistici) e una prima parte di novembre con temperature oltre la norma a causa della persistenza dell’anticiclone Nordafricano, arriverà un vero e proprio assaggio d’inverno. Questa perturbazione è infatti associata a un nucleo di aria fredda proveniente dal Nord Atlantico che porterà un sensibile calo termico, anche nell’ordine dei 5-10 gradi specie al Centrosud. Lunedì previste temperature massime di 10°C ad Ancona, 13°C a Roma e Torino, 12 a Viterbo e Catanzaro, 11°C a Perugia, 16 °C a Napoli, 15°C a Bologna Milano e Verona.



Le Filippine nell'occhio del super-tifone Hayan - Cresce la paura per il super tifone Haiyan, categoria 5, che ha raggiunto le Filippine con una velocità di 35 km/h e con venti che soffiano a 235 km/h con raffiche addirittura fino a 380 km/h. Più di 125.000 persone sono state evacuate in molte città e villaggi delle Filippine centrali e l’allerta potrebbe interessare ben 25 milioni di persone. Massima attenzione anche per i cittadini di Bohol, già colpiti solo il mese scorso dalla forte scossa di terremoto di magnitudo 7.2. Questo tifone potrebbe passare alla storia come il più potente e vasto mai registrato. Si teme una storm surge (l’onda di marea generata dal passaggio del tifone) davvero devastante. Nei prossimi giorni Haiyan si dirigerà verso il Vietnam passando a categoria 3. Si tratta della trentesima tempesta che ha colpito il Pacifico nel 2013.