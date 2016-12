Meteo, in arrivo due perturbazioni

12:19 - Due distinte perturbazioni attraverseranno la nostra Penisola nel corso del fine settimana: la prima nella giornata di oggi porterà nuvole su molte zone d’Italia, ma con poche piogge più che altro al Nord; quella di domani, la numero, 2 sarà più intensa, accompagnata da piogge a tratti anche forti e più diffuse, estese soprattutto al Nord e regioni tirreniche. Le temperature nonostante ciò rimarranno piuttosto miti.

Altra ondata di maltempo a inizio settimana con piogge che martedì nelle regioni del Centrosud potrebbero risultare anche violente.



Oggi al mattino bel tempo in gran parte del Centrosud, ma con nebbie nelle valli del Centro e in Puglia; molte nuvole al Nord e in Toscana, con qualche debole pioggia su Alpi e Liguria, più occasionali nel resto del Nord. Nel pomeriggio moderato aumento della nuvolosità al Centrosud, tranne in Abruzzo, Molise, Salento e Calabria. Piogge sparse in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Appennino Settentrionale, Toscana, Umbria e Lazio. Temperature massime in lieve rialzo sul versante adriatico, in leggero calo altrove. Venti di Libeccio, da deboli a moderati, sui mari di ponente.



Domenica - La perturbazione numero 2 porta piogge al Nord e sul versante tirrenico. Al mattino resiste un po’ di sole su medio e basso Adriatico, Ionio e Isole, nuvole altrove con piogge su Alpi, Lombardia, Triveneto, Liguria, alta Toscana e, in forma molto più occasionale nel resto del Medio Tirreno; possibili rovesci o temporali su Levante ligure e alta Lombardia. Nel pomeriggio migliora già al Nordovest con tendenza a schiarite, ancora maltempo sul Triveneto con possibili rovesci o temporali, fenomeni isolati ma con locali rovesci su Levante ligure e regioni tirreniche fino alla Campania. In serata residui fenomeni solo su Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio e Campania. Minime quasi ovunque in lieve rialzo, massime in calo sulle Alpi, stabili o in lieve aumento altrove. Sarà una giornata ventosa con venti forti di Libeccio sul Ligure e sull’alto Tirreno, occidentali nelle Bocche di Bonifacio e in discesa nelle valli alpine occidentali.



TENDENZA- INIZIO DI SETTIMANA CON PIOGGE E CALO DELLE TEMPERATURE, POI TORNA L’ALTA PRESSIONE



La prossima settimana inizierà ancora sotto il segno del maltempo con il passaggio di un’altra perturbazione, accompagnata da aria fredda che porterà anche un calo termico. Da mercoledì però rimonterà l’alta pressione e avremo di nuovo valori al di sopra delle medie.