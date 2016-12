Meteo, il maltempo si sposta al Centrosud: martedì le prime schiarite

18:55 - L'ondata di maltempo che nel weekend ha investito parte dell'Italia settentrionale, con trombe d'aria e allagamenti soprattutto in Toscana, si sposta al Centrosud, portando anche forti temporali. Martedì residua instabilità soltanto all'estremo Sud, mentre da mercoledì migliora ovunque: il rinforzo dell'alta pressione darà luogo a giornate di tempo più stabile, ma con venti freschi sul versante adriatico.

Oggi cielo nuvoloso o molto nuvoloso in gran parte dell'Italia, ma con più sole in Sardegna e parziali schiarite in Piemonte e Sicilia. Qualche pioggia al Nord, ma in esaurimento entro il pomeriggio. Rovesci e temporali al Centrosud, più forti e più insistenti nelle zone interne e adriatiche del Centro, in Campania e Calabria. Ventoso su alto Adriatico e mari centro-meridionali, temperature in calo di 2-4 gradi ovunque.



Schiarite già martedì - Martedì giornata con cielo ancora nuvoloso in molte zone. Ci saranno però anche molte schiarite. Le zone più soleggiate saranno Sardegna e Lazio. Ultimi, deboli piovaschi su basso Adriatico, Puglia, Calabria tirrenica e Sicilia nord-orientale. Qualche isolato banco di nebbia tra la notte e il mattino in Pianura Padana e nelle vali di Toscana, Umbria e Lazio. Temperature minime ovunque in diminuzione, massime in aumento al Nord, su regioni tirreniche e Sardegna. Sarà una giornata ancora ventosa su Adriatico e al Sud per venti di Maestrale.



Ma nel weekend torna il maltempo - Quelle di mercoledì, giovedì e venerdì saranno giornate con tempo nel complesso buono, anche se un po' di nuvole si faranno vedere al Nord, in particolare in Pianura Padana e, in fase temporanea, anche su medio Tirreno e Isole. Nel weekend sembra invece confermato l'avvicinamento di una nuova perturbazione atlantica che sabato coinvolgerà il Centronord e domenica anche il Sud. Temperature in calo ovunque: tra mercoledì e giovedì si farà sentire un po' di fresco sul versante Adriatico con temperature che difficilmente andranno oltre i 20 gradi. Anche al Nord la colonnina di mercurio si abbasserà: le zone più calde saranno il Tirreno e le Isole, in particolare la Sardegna per effetto dei venti di Scirocco che soffieranno tra giovedì e venerdì.