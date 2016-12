11:49 - L'intensa perturbazione atlantica, la numero 6 di ottobre, sarà causa di forte maltempo in molte zone del Nord e in Toscana dove localmente si potranno avere situazioni critiche, in particolare saranno possibili nubifragi che, in poche ore, potranno scaricare quantitativi di pioggia fra i 50 e i 100 millimetri nella fascia alpina e prealpina e nella zona fra Liguria e alta Toscana.

Nel resto del Paese le schiarite e l'aria mite daranno luogo a una situazione decisamente gradevole e in molti casi di stampo quasi estivo. Giovedì saranno ancora evidenti gli effetti della perturbazione al Nordest e parte del Centro, poi si andrà incontro a un periodo un po' più tranquillo anche in queste regioni.



Le previsioni per mercoledì - Piogge e temporali al Nordovest, localmente intensi soprattutto fra alto Piemonte e alta Lombardia e in Liguria, in graduale estensione anche all'alta Toscana, Emilia e Nordest: gli accumuli in giornata potranno sfiorare localmente i 100 millimetri di precipitazione. Nel resto del Paese la situazione resterà molto più tranquilla con ancora delle schiarite ampie soprattutto su Medio Adriatico, Sud e Sicilia. Nebbie nella prima parte del giorno sulle coste del Medio Adriatico e nelle valli del Centro. In serata e di notte molti rovesci e temporali anche al Nordest, in Emilia e Toscana.



Le criticità di mercoledì - La perturbazione che ci ha raggiunti è tipicamente autunnale ma l'aria fresca atlantica di questo fronte incontra al suolo una massa d'aria particolarmente mite. Da giorni abbiamo infatti temperature superiori alla media stagionale anche fino a 5-6°C: ciò genera un forte contrasto e rende possibili temporali violenti. Lo zero termico inoltre si trova a oltre 3000-3500 metri di quota. La pioggia che cade sui rilievi quindi non si trasforma in neve ma viene immediatamente veicolata verso i corsi d'acqua, andando ad ingrossare ulteriormente i bacini idrici. Soffieranno inoltre forti venti di Scirocco che, impattando sulle montagne, genereranno l'effetto Stau, in particolare in Liguria, ma anche su buona parte dei settori alpini. Avremo forte maltempo in molte zone del Nord e in Toscana dove localmente si potranno avere delle situazioni critiche, in particolare saranno possibili dei veri e propri nubifragi che, in poche ore, potranno scaricare quantitativi di pioggia fra i 50 e i 100 millimetri specialmente nella fascia alpina e prealpina e nella zona fra Liguria e alta Toscana.



Le previsioni per giovedì - Piogge su Levante ligure e Nordest, specialmente nella prima parte del giorno. Rovesci e temporali su Toscana, Umbria, alto Lazio, nord delle Marche e Romagna, in esaurimento in serata tranne che in Toscana. Cielo nuvoloso in Sardegna e nel resto del Centro; ancora poco nuvoloso al Sud. Temperature sempre elevate e caldo fuori stagione nelle regioni meridionali.



La tendenza per il fine settimana - Da venerdì si andrà incontro a un periodo un po' più tranquillo anche nelle regioni settentrionali: l'alta pressione tenderà a rinforzarsi su tutta la nostra Penisola. Il tempo quindi sarà più stabile anche se al Nord e in buona parte del Centro tenderanno a formarsi le nebbie che renderanno le giornate uggiose. Il fine settimana quindi procederà senza piogge di rilievo e soprattutto sabato sarà una bella giornata su tutto il nostro Paese.