Meteo, finito il bel tempoDa oggi arrivano le piogge al Nord

00:37 - Un debole sistema nuvoloso sta attraversando il Nord Italia e la Sardegna senza portare precipitazioni di rilievo. Per giovedì invece si conferma l'arrivo di una vera e propria perturbazione atlantica che porterà piogge al Nordovest e in Toscana, con neve sulle Alpi centro-occidentali oltre 800-1000 metri. Venerdì qualche debole precipitazione raggiungerà anche parte del Nordest e il Lazio.

L'ultima parte del mese sarà poi caratterizzata da un tempo più "movimentato", con alternanza tra giornate più soleggiate e altre piovose, ma sempre con freddo nella norma e quindi nevicate confinate alle montagne.



Le previsioni per mercoledì - Nuvolosità variabile al Nordovest, in Emilia, alta Toscana e Isole, ma con qualche pioggia solo durante la notte in Liguria. Più soleggiato nel resto dell'Italia, con la presenza di un po' di nebbia al mattino e di notte su bassa pianura veneta e, a banchi, in Puglia e Campania. Dopo una mattinata fredda in gran parte dell'Italia (sono stati registrati -5°C ad Arezzo e Grosseto) le temperature massime saranno in lieve calo, con valori per lo più nella norma del periodo.



Le previsioni per giovedì - Dopo due settimane di dominio dell'alta pressione giovedì arriverà la prima perturbazione del mese di dicembre che porterà piogge solo al Nordovest e parte della Toscana. E' dal 4 dicembre scorso, infatti, che sul Paese domina una bolla anticiclonica che ha determinato condizioni di tempo stabile ma anche molte nebbie e una pessima qualità dell'aria in moltissime città. Giovedì peggiora al Nordovest con piogge localmente moderate in diffusione soprattutto dal pomeriggio; neve sulle Alpi con quota in calo in serata fino agli 800 metri, nella notte fino ai 600 metri nel Cuneese. Sulle Alpi Marittime atteso anche fino a 1 metro di neve.



Il rischio di piogge forti e insistenti sarà localizzato tra il Ponente ligure e il basso Piemonte, con accumuli anche di 90-100 mm in 24 ore. Nubi in aumento anche al Nordest, sul Tirreno e in Sardegna ma con qualche fenomeno solo in serata su Alto Adige, Emilia e Toscana, ancora prevalenza di schiarite nel resto del Centrosud. Nel primo mattino nebbie residue su basso Veneto ed Emilia. Temperature minime in rialzo nelle aree nuvolose, massime in calo su gran parte del Nord e medio Tirreno. Venti moderati meridionali su Liguria, Toscana e Sardegna.



La tendenza per il weekend - Venerdì la perturbazione si sfalderà e avremo solo qualche ultima pioggia isolata, debole e intermittente su Alpi Centrali, basso Piemonte, alta Lombardia., Liguria, Toscana. Lazio ed est Sardegna. La neve cadrà oltre gli 800-900 metri sulle Alpi. Molte nubi al Nordest, con pochissime piogge molto deboli. Cielo nuvoloso nel resto del Centronord mentre prevarrà il sole al Sud e in Sicilia. Soffieranno venti di Scirocco anche forti su Canale di Sicilia, Sardegna e Tirreno.



Nel weekend la situazione sarà più tranquilla, grazie al rialzo della pressione. Non mancheranno però le nubi in Val Padana, sulle coste dell'alto Adriatico, in Toscana e sulle Isole. Il rischio di qualche debole pioggia sarà comunque concentrato solo tra Levante ligure ed alta Toscana. Nel resto del Centrosud e sulle Alpi esterne si farà vedere con decisione il sole. Qualche banco di nebbia possibile nelle vallate del Centro. Le temperature massime saranno in lieve rialzo: il clima sarà quindi abbastanza mite, con valori quasi autunnali.



Le previsioni per le feste - La tendenza meteo vede, nel periodo natalizio, un tempo piuttosto variabile e nuvoloso con neve solo in montagna. Le temperature saranno nella norma, senza ondate di gelo. Il giorno della Vigilia la tendenza, da confermare, vede un peggioramento all'estremo Sud e Sicilia. Per Natale probabili piogge al Nord, Toscana e Sardegna con nevicate sulle Alpi.



A Natale tempesta sul Nord Europa - Dopo il passaggio della violenta tempesta Xaver nei primi giorni di Dicembre, il nord Europa potrebbe venire coinvolto da un altro forte ciclone proprio nei giorni di Natale. Intanto una perturbazione tra oggi e domani investirà con forti precipitazioni e venti intensi Isole Britanniche, Paesi affacciati sul Mare del Nord, sud Scandinavia, Francia e Spagna. La coda di questa perturbazione raggiungerà domani anche l'Italia, con effetti molto meno intensi. Un'altra perturbazione arriverà tra venerdì e sabato, con traiettoria più settentrionale, con conseguenze soprattutto sulle isole britanniche. Il Metoffice ha già emesso delle allerte. Nel periodo natalizio Scozia, Inghilterra e Galles potrebbero essere colpiti da venti tempestosi. con raffiche oltre i 120 km/h e violente mareggiate. Forte maltempo anche in Francia, Olanda, Belgio, Germania e Danimarca. Nel 1999 il centro-Europa fu investito proprio nei giorni di Natale dalla tempesta Lothar, un violento ciclone extratropicale con venti oltre i 150 km/h in Francia, Germania e Svizzera.