Meteo, fine settimana con l'ombrello

16:04 - Il fine settimana si conferma piuttosto turbolento a causa dell'arrivo dell'insidiosa perturbazione numero 1 di ottobre, che porterà piogge e temporali localmente forti: la situazione più critica interesserà il versante tirrenico, anche se non mancheranno piogge intense nel resto del Paese. La fase peggiore terminerà domenica ma anche gran parte della prossima settimana sarà caratterizzata da tempo variabile.

Le previsioni per sabato 5 ottobre - Giornata molto nuvolosa ovunque con piogge sparse al Nordest, al Centro e in Sardegna: i fenomeni più intensi, con temporali anche di forte intensità, sono attesi in Toscana, Lazio e Umbria. Qualche pioggia debole e isolata potrà interessare anche le regioni meridionali, dove però la nuvolosità sarà meno compatta e di tanto in tanto lascerà passare il sole. Al Sud un sensibile peggioramento si avrà tra sera e notte: questo peggioramento partirà da Campania settentrionale e Puglia settentrionale.



Temperature in calo al Nord e leggermente anche al Centro; ancora caldo e clima molto mite al Sud e sulle Isole, soprattutto in Sardegna. Ventoso quasi ovunque, eccetto su Ionio e basso Adriatico.



Il meteo di domenica 6 ottobre - Domenica giornata nuvolosa dappertutto, qualche schiarita soltanto in Sardegna. Piogge su Piemonte, Emilia Romagna e Marche. Deboli piovaschi sparsi nel resto del Nord, qualche rovescio anche in Umbria e Toscana. In mattinata rovesci e temporali all'estremo Sud e in Sicilia, con fenomeni in attenuazione nel corso della giornata. Temperature massime in aumento tranne che sulle Isole: in particolare, si attenuerà l'ondata di caldo in Sardegna.



La tendenza della prossima settimana - La perturbazione numero 1 di ottobre si allontanerà gradualmente verso Est ma lascerà in eredità sul nostro Paese un vortice di bassa pressione che condizionerà il tempo anche nei primi giorni della prossima settimana. Ci aspettano quindi giornate estremamente variabili e instabili, almeno fino a giovedì, soprattutto al Centrosud.



In particolare, lunedì avremo una giornata nel complesso nuvolosa, con schiarite soltanto temporanee. Deboli piogge sparse al Nord e all'estremo Sud, soprattutto sui settori ionici. Nel corso del giorno qualche isolata pioggia e rovescio su Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Sardegna settentrionale. Intensi venti di Scirocco su Ionio, medio e basso Adriatico; Bora sull'alto Adriatico.