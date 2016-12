Meteo, è in arrivo la perturbazione n.1 di ottobre

18:02 - Fino a venerdì l'alta pressione terrà lontane le perturbazioni per cui, nonostante cieli piuttosto nuvolosi al Nord, le piogge in Italia saranno davvero poche. Nel fine settimana invece pioverà da Nord a Sud su gran parte del Paese a causa dell’arrivo della perturbazione numero 1 di ottobre. Localmente ci saranno anche piogge e venti intensi.

Quindi giovedì cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, Calabria Meridionale e Isole, ma con qualche pioggia solo sul versante orientale della Sicilia; in prevalenza bello nel resto d'Italia nonostante qualche temporaneo e innocuo rannuvolamento.



Temperature in lieve calo, per lo più comprese entro i valori medi stagionali; massime intorno ai 20 gradi con qualche punta vicina ai 25 sul Tirreno e nelle Isole. Venti moderati su quasi tutti i mari, dai quadranti settentrionali su Adriatico e Ionio, per lo più orientali altrove.



Venerdì sarà una giornata nuvolosa anche al Centrosud. I venti di Scirocco faranno salire le temperature sulle Isole e regioni meridionali. In Sardegna si toccheranno di nuovo i 30 gradi. A fine giornata arriverà la parte più avanzata della perturbazione numero 1 di ottobre che porterà le prime piogge a Nordovest e sulle regioni centrali tirreniche.



Sabato le piogge si estenderanno anche al Nordest al Centrosud e alla Sardegna. Le piogge saranno particolarmente intense in Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Umbria.



Domenica ancora tempo instabile con piogge che si concentreranno soprattutto al Sud. Tempo più stabile in Sardegna.



Nonostante il maltempo le temperature non subiranno cali significativi e si manterranno entro le medie di stagione.