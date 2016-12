Meteo, è in arrivo l'inverno

09:09 - La perturbazione numero 4 di novembre scivolerà lungo la nostra Penisola accompagnata da piogge sparse, per lo più deboli o moderate (a tratti intense solo all’estremo Nordest), soprattutto al Nordest e sulle regioni tirreniche. Domenica giungerà un’altra perturbazione che, decisamente più intensa, porterà molte piogge e temporali al Centrosud.

I temporali saranno anche forti soprattutto sul versante tirrenico, mentre sulle zone alpine cadrà la neve pure al di sotto dei 1500 metri. La giornata peggiore però sarà quella di lunedì, quando verremo lambiti da gelide correnti polari che porteranno un assaggio di tempo praticamente invernale soprattutto al Centrosud e in Romagna, con un brusco abbassamento delle temperature, venti di burrasca su quasi tutti i nostri mari, piogge a tratti violente e la prima neve a quote relativamente basse (fino ai 1000 metri) anche sull’Appennino.



Le previsioni per domenica 10 novembre - Tempo in prevalenza bello su Valpadana occidentale e Liguria. Nuvole altrove: piogge su Venezia Giulia, Romagna, Marche, Umbria, regioni tirreniche e Isole, anche forti e accompagnate da temporali soprattutto fra Toscana, Lazio e Campania; pioverà anche sulle zone alpine più settentrionali, con nevicate oltre 1200-1400: tale quota si abbasserà bruscamente in serata, arrivando fino a 700-800 metri. Temperature ovunque in calo. Giornata ventosa al Centrosud e Isole per venti occidentali: questi venti saranno particolarmente forti sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, dove avremo rischio di mareggiate.



La tendenza per la prossima settimana - All’inizio della prossima settimana ci attende un vero e proprio assaggio di inverno al Centrosud e in Romagna. Lunedì si creerà infatti un vortice di bassa pressione nel Mediterraneo che richiamerà aria fredda: tutte le regioni centromeridionali e la Romagna rimarranno sotto l’azione di questo mulinello e avremo piogge intense e temporali. Le zone più colpite saranno il medio Adriatico, il Sud e la Sicilia. Sono attesi venti molto forti, con Maestrale in Sardegna a 90-100 km/h e la Bora che soffierà a oltre 100 km/h: mari di conseguenza anche molto agitati. Le temperature subiranno un brusco calo. Farà la sua comparsa la neve fino a 1000 metri sull’Appennino romagnolo e su quello marchigiano; fino a 1200-1300 metri sull’Appennino abruzzese.



Per quanto riguarda il Nord, ad eccezione della Romagna, registreremo invece un miglioramento. Il tempo sarà splendido al Nordovest, dove il cielo risulterà terso grazie agli intensi venti da Nord. Le temperature subiranno un calo al Nordest.