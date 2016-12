Meteo, due giorni di bel tempoma pioggia sul ponte di Ognissanti

10:27 - Al Nord ultimi effetti della coda della perturbazione n.7 di ottobre, che però nel corso della giornata di mercoledì tenderà gradualmente ad abbandonare l'Italia lasciando spazio a un parziale miglioramento. Tuttavia, sul Mediterraneo occidentale si formerà una depressione che andrà a insidiare le nostre regioni di ponente, mentre nel fine settimana il Nord sarà raggiunto da una nuova perturbazione atlantica.

In definitiva, dando uno sguardo generale anche sul ponte di Ognissanti, le giornate migliori saranno quelle di giovedì e venerdì, mentre negli altri giorni il bel tempo resisterà soprattutto sul medio Adriatico e al Sud. In tutto il periodo, comunque, il clima resterà relativamente mite con temperature dai 4 ai 6 gradi oltre la norma.



Le previsioni per mercoledì - Al mattino ancora piogge e qualche temporale al Nord, localmente forti in Liguria e al Nordest. Nelle altre zone del Paese situazione più stabile, ma con nebbie in Emilia Romagna e su valli e litorali del Centrosud. Fra pomeriggio e sera graduale attenuazione delle piogge al Nordest, mentre qualche rovescio andrà a concentrarsi soprattutto tra Piemonte e ovest Lombardia a fine giornata. Nel resto del paese le schiarite saranno ampie, anche se intervallate da qualche passaggio nuvoloso. Ventoso su alto Adriatico e intorno alle Isole. Temperature in generale sopra la media, ma in calo al Nordest, in Emilia Romagna e in Sardegna; punte massime intorno a 25, 27 gradi al Centrosud.



Le previsioni per giovedì - Al mattino molte nubi al Nord, in Sardegna, lungo il versante adriatico e ionico. Qualche nebbia nelle valli del Lazio. Piogge residue sul Piemonte sud occidentale; rovesci o temporali isolati sulla Sardegna e Sicilia. In giornata al Nord diradamento della nuvolosità; locali piogge sull'Appennino abruzzese e marchigiano, isolati temporali su Sardegna e zone interne della Sicilia. Venti in indebolimento. Temperature in lieve diminuzione.



Venerdì tempo discreto - Al Nord tornerà a farsi vedere il sole al mattino con ampie schiarite. Attenzione alle nebbie lungo le zone di pianura e nelle valli di Toscana e Umbria. Nel pomeriggio graduale aumento delle nubi: si tratta della parte più avanzata di una nuova perturbazione, che poi sabato porterà un peggioramento. Al Centrosud nubi irregolari alternate ad ampi momenti soleggiati. Una depressione che ha il suo centro nel Mediterraneo influenzerà però il tempo sulle due isole maggiori. Avremo quindi il rischio di piogge, isolate, su Sicilia e Sardegna



Ma da sabato nuove piogge - Sabato 2 novembre arriverà una nuova perturbazione atlantica, non particolarmente intensa, che porterà piogge al Nord e sulle regioni del medio Tirreno. Le piogge più continue colpiranno la Lombardia, il Triveneto e la zona tra la Liguria di Levante e l'alta Toscana. Nel resto del Nord le piogge saranno invece più deboli e intermittenti. Tempo decisamente migliore e soleggiato sulle regioni del medio e basso adriatico e al Sud. Soffieranno venti meridionali in intensificazione sui mari di Ponente (Libeccio). Le temperature saranno in calo di 1-3 gradi sulle Alpi, al Nordovest e sulle regioni tirreniche, avremo invece dei rialzi sul medio Adriatico e al Sud.



E domenica ancora acqua - Domenica 3 novembre al mattino avremo ancora gli effetti della perturbazione di sabato, con piogge su Umbria, Lazio Campania e Sardegna. Nel Lazio in particolare potremo avere rovesci più intensi.. Nel corso della giornata arriverà una nuova perturbazione che si appoggerà alle Alpi e porterà piogge su Alpi Lombarde e Triveneto. In particolare potrebbero verificarsi temporali e piogge più intense sul Friuli. Al Nordovest probabile tendenza a schiarite nel corso delle ore. Venti forti dai quadranti occidentali su Liguria, Toscana e Sardegna. Lieve calo delle temperature al Centrosud per via dei venti occidentali più freschi.