Meteo, dopo un fine settimana incerto torna il beltempo

10:34 - Fino a metà settimana protagonista rimarrà l'alta pressione che dopo il parziale indebolimento di questo fine settimana, tornerà a rinforzarsi sul continente riportando stabilità in tutto il Paese. Fra giovedì e venerdì è previsto invece l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà qualche pioggia al Centronord.

Le previsioni per domenica 15 dicembre - Un po' di nubi più o meno compatte al Centrosud, dove non si escludono deboli piogge, inizialmente sul Medio Tirreno, poi durante il pomeriggio sul Medio Adriatico, in spostamento all'estremo Sud alla fine del giorno. Tempo più stabile al Nord con prevalenza di sole, ma anche con nebbie diffuse al mattino e particolarmente persistenti nella fascia centrale della Pianura Padana e in gran parte dell'Emilia Romagna.



Temperature massime in rialzo sulle Venezie, in calo in Emilia Romagna e Medio Adriatico: valori di nuovo oltre la media nelle aree soleggiate.



Le previsioni per lunedì 16 dicembre - Lunedì residua nuvolosità al Sud e sulla Sicilia, in attenuazione nel corso della giornata. Tempo generalmente soleggiato al Centronord; tuttavia sulla Pianura Padana e sulla fascia costiera dell'alto Adriatico saranno presenti nebbie e foschie persistenti mentre a inizio giornata la nebbia interesserà anche le valli delle regioni centrali. Temperature in calo nei valori minimi al Centro e sulla Sardegna, pressoché invariate altrove. Venti localmente moderati su medio e basso Adriatico e alto Ionio.



Da metà settimana torna il brutto tempo - Dopo 14 giorni di dominio dell'alta pressione, a partire da mercoledì questa enorme struttura atmosferica, che ha un diametro di oltre 2000 km, inizierà ad indebolirsi. E' dal 4 dicembre che sul Paese domina una bolla anticiclonica che ha portato tempo stabile ma anche molte nebbie e una pessima qualità dell'aria in moltissime città.



Mercoledì 18 la parte più avanzata di una debole perturbazione atlantica porterà le prime nubi su Liguria, alta Toscana e nel sud della Sardegna. Giovedì 19 avremo le prime precipitazioni al Nordovest a iniziare dalla Liguria. Qualche pioggia anche in Toscana mentre sul resto dell'Italia si faranno strada nubi anche compatte. Quota neve tra i 800 e i 1000 metri sulle Alpi. Venerdì 20 la perturbazione raggiungerà anche il Centro e il Nordest indebolendosi. Neve sulle Alpi orientali oltre i 600 metri di quota.