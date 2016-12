Meteo, domenica con molte nuvoleDa mercoledì torna il sole

10:35 - Questa settimana si conclude sotto gli effetti della prima perturbazione di ottobre che porterà piogge diffuse e anche temporali localmente forti, specialmente all’estremo Sud e nel settore dell’alto Adriatico. Ieri le precipitazioni più intense si sono abbattute su Toscana e Lazio.

Questo sistema nuvoloso lascerà in eredità un vortice di bassa pressione, che ci farà compagnia per buona parte della prossima settimana, restando quasi stazionario a ridosso della penisola.



La prossima settimana comincerà all’insegna del tempo variabile e sarà caratterizzata da un rapido alternarsi di schiarite, nubi e rovesci.



Domenica. Altra giornata perturbata con piogge sparse e rovesci soprattutto al Nordovest, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Marche ed estremo Sud. Nelle altre zone parziale tregua con le schiarite più ampie sulla Sardegna. Oggi le piogge più intense si concentreranno su alto e medio Adriatico, Calabria e Sicilia. Leggero rialzo termico, ma con valori ancora sotto la media al Centronord. Temperature in calo sulle Isole. Venti sostenuti su Adriatico, Ionio e intorno alle isole maggiori.



Lunedì Ancora tempo instabile con piogge al Nord, Sardegna e settori ionici dell’Italia Meridionale. Nuvole alternate a schiarite al Centrosud. Ancora venti intensi di Scirocco su Ionio e basso Adriatico, Bora su alto Adriatico.



Martedì ancora instabile in gran parte del Paese. Al mattino rovesci sue settore ionico e Lazio, al pomeriggio piogge anche in Puglia, ancora qualche temporale forte in Salento. Temperature in lieve rialzo al Nord, in lieve calo al Centrosud.



LA TENDENZA PER LA SECONDA PARTE DELLA SETTIMANA



Da mercoledì avremo un progressivo miglioramento delle condizioni meteo, ma già da giovedì una nuova perturbazione potrebbe attraversare il Nord portando anche un calo delle temperature. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.