Meteo, continua l'"ottobrata"

10:37 - L'"ottobrata" continua: anche la giornata di venerdì sarà soleggiata e mite in tutta Italia ma già da sabato aumenteranno le nuvole al Centronord, specie nelle regioni settentrionali, senza comunque portare piogge. I primi deboli fenomeni arriveranno domenica: tra sera e notte su Liguria di levante e alta Toscana saranno possibili temporali anche forti. In generale si prospetta una prima parte di settimana tranquilla al Sud e perturbata invece al Nord.

Previsioni per venerdì - Oggi bel tempo in tutta Italia, a parte le nebbie delle prime ore del giorno in Pianura Padana, alto Adriatico, valli del Centro e leggere velature in transito al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Venti in attenuazione al Sud: soltanto nel Salento soffierà ancora una moderata Tramontana.



Temperature sopra le medie - In tutta Italia massime pomeridiane sopra la media e piuttosto miti: valori al Nord intorno ai 20 gradi, al Centrosud e Isole si toccheranno punte di 25-26 gradi. Di seguito qualche valore previsto: 26 gradi per Catania, 25 gradi per Cagliari e Crotone, 24 gradi per Sassari, Trapani, Palermo, Messina, Reggio Calabria, Napoli, Lamezia, Grosseto, Aosta, 23 gradi per Olbia, Alghero, Catanzaro, Roma, Perugia, Firenze, 22 gradi per Taranto, Bari, Viterbo, Rieti, Pescara, 21 gradi per Potenza, Napoli, Brindisi, Pisa, L’Aquila, Ancona, Genova, 20 gradi per Verona, Udine, Trieste, Treviso, Trento, Rimini, Bolzano, Bologna, Imperia, Brescia, 19 gradi per Campobasso, Venezia, Piacenza, Novara, Milano, Cuneo, Bergamo e 18 gradi per Torino.



Previsioni per sabato - Giornata un po' grigia in Pianura Padana e Liguria ma con scarso rischio di pioggia. Un po' di nubi anche nel resto del Paese, intervallate da ampie schiarite. Potrà esserci il rischio di nebbia al mattino sulla Valpadana orientale e nelle valli interne del Centro. Temperature massime in lieve calo al Nord a causa della copertura nuvolosa.



Previsioni per domenica - Il tempo tornerà a peggiorare domenica, quando l’arrivo della perturbazione numero 5 di ottobre riporterà la pioggia su molte zone del Nordovest, più intense dal pomeriggio tra Levante ligure e alta Toscana e nuvole anche sulle regioni centrali, mentre al Sud in generale resisterà il bel tempo.



Nelle zone critiche 24 ore di pioggia - Le piogge saranno intense, anche a carattere di rovesci e temporali, su Levante ligure e alta Toscana; saranno zone a rischio perché sono previste precipitazioni per 24-36 ore.



Nella mattinata prime deboli piogge al Nordovest e alta Toscana che poi nella seconda parte della giornata si estenderanno al Triveneto. In serata sarà interessata anche l’Emilia Romagna. Tempo buono soprattutto su Medio-Basso Adriatico; altrove un po’ di nuvole sparse alternate a schiarite. I venti di Scirocco si rinforzeranno su tutti i mari. A livello di temperature caleranno al Nordovest di 2-3 gradi mentre al Centrosud saranno stazionarie o in lieve aumento. Farà caldo al Centrosud per il periodo e la regione più calda sarà la Sardegna dove si potranno sfiorare i 30 gradi.



La tendenza per la prossima settimana - La prima parte della settimana si preannuncia particolarmente mite ma anche umida per effetto dei venti di Scirocco che accompagnano la perturbazione n. 5 e una successiva perturbazione che transiterà sul nostro Paese tra martedì e mercoledì. Lunedì pioverà ancora in Lombardia, al Nordest e in Toscana; qualche pioggia anche tra Umbria e Marche. Al Sud il tempo continuerà a essere buono, al massimo con qualche nuvola. La perturbazione n 6 transiterà dapprima al Nordovest martedì e poi mercoledì si estenderà al Nordest e parte del Centro. In alcune località le piogge potranno essere intense. La seconda parte della settimana si prospetta più tranquilla. Dal punta di vista termico il clima si manterrà mite, soprattutto al Centrosud e nelle Isole; avremo valori estivi in diverse località e la regione più calda sarà la Sardegna con temperature vicine ai 30 gradi.