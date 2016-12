Meteo, bello fino a mercoledì

10:29 - Fino a metà della prossima settimana protagonista rimarrà l’alta pressione che continuerà a determinare un tempo stabile e quindi nebbioso sulle pianure del Centronord. Rispetto ai giorni scorsi però in questo fine settimana - afferma il meteorologo Flavio Galbiati - ci sarà spazio anche a un po' più di nuvolosità, accompagnata da pochissime piogge. Al momento si conferma un cedimento dell’alta pressione intorno a mercoledì.

Tra giovedì e venerdì- afferma l’esperto - sembra probabile il passaggio di una perturbazione atlantica che riporterà la pioggia al Centronord e in Sardegna.



OGGI MOLTE NUBI SULLE REGIONI TIRRENICHE. DOPO QUALCHE ORA DI TREGUA TORNA LA NEBBIA DALLA SERATA IN VALPADANA E LUNGO L’ADRIATICO



Oggi cielo nuvoloso o molto nuvoloso su levante Ligure, Toscana, Umbria e Lazio con isolate pioviggini sull’alta Toscana. Un po’ di nuvolosità, meno compatta, interesserà anche la Campania, la Calabria e la Sardegna. Nebbie a inizio giornata su pianure e coste venete, a banchi anche su bassa Lombardia, Friuli, Lazio e Campania; nebbie e foschie risulteranno persistenti nel pomeriggio solo in Veneto. In prevalenza soleggiato nel resto d’Italia, ma con delle velature al Nordovest. Dalla serata torna a formarsi la nebbia in gran parte della pianura Padana e lungo il versante adriatico.



TEMPERATURE NELLA NORMA: 10°C A MILANO, 12°C A ROMA



Temperature senza variazioni di rilievo, con massime pomeridiane piuttosto miti nelle zone alpine, nella norma altrove; farà freddo solo nelle zone in cui le nebbie saranno più insistenti: previsti solo 6°C al pomeriggio a Venezia. 10°C a Milano e Bolzano, 11°C a Bologna e Firenze, 17°C a Catania e Messina.



DOMENICA NUBI AL CENTROSUD E DEBOLI PIOGGE SOLO IN SARDEGNA



Domenica moderata nuvolosità al Centrosud e Isole, con nubi più compatte su Lazio e Sardegna, dove non si esclude la possibilità di deboli piogge. Tempo più soleggiato su Alpi, Prealpi e Piemonte occidentale. Nebbie e foschie saranno più persistenti nella Valpadana e sulla fascia costiera dell’alto Adriatico, ma a inizio giornata la nebbia sarà presente anche nelle valli del Centro e su Marche e Puglia. Temperature quasi invariate.



TENDENZA: DAL 19 DICEMBRE TORNA QUALCHE PIOGGIA AL CENTRONORD. SI RIMESCOLERA’ ANCHE L’ARIA: SI ATTENUERA’ L’EFFETTO “TAPPO” DELL’ALTA PRESSIONE. ULTIMA NOTTE DI NEBBIE TRA MARTEDI’ E MERCOLEDI’



Dopo 14 giorni di dominio dell’alta pressione, a partire da mercoledì questa enorme struttura atmosferica, che ha un diametro di oltre 2000 km, inizierà ad indebolirsi. E’ dal 4 dicembre scorso che sul Paese domina una bolla anticiclonica che ha portato tempo stabile ma anche molte nebbie e una pessima qualità dell’aria in moltissime città.



Mercoledì 18 la parte più avanzata di una debole perturbazione atlantica porterà le prime nubi su Liguria e alta Toscana. L’ultima notte dominata dalle nebbie al Nord sarà quella tra martedì e mercoledì.



Giovedì 19 resisterà il sole tra l’Abruzzo e il Sud, mentre nel resto d’Italia si faranno strada nubi anche compatte, con piogge su Liguria, Toscana, Lombardia, Emilia e settore alpino, in estensione a fine giornata anche alla Sardegna. Quota neve tra i 700 e i 1000 metri sulle Alpi.



Venerdì 20 piogge anche nel resto delle regioni del Centro e precipitazioni residue su Nordest ed Emilia Romagna. Neve sulle Alpi orientali oltre i 600 metri di quota. La perturbazione non sarà particolarmente intesa e le piogge saranno abbastanza forti solo tra Liguria di Levante e alta Toscana.



Questa perturbazione avrà però il merito di far cessare l’effetto”tappo” di questa lunga fase di tempo stabile che ha peggiorato in modo drastico la qualità dell’aria. Grazie alle piogge, la dispersione delle sostanze inquinanti sarà favorita anche se non risolverà in modo efficace e drastico il problema dello smog. Nella giornata di venerdì 13 dicembre nella periferia nord di Milano il valore del Pm10 ha raggiunto i 144 µg/m3 : quasi tre volte il valore della soglia limite che è fissata in 50 µg/m3 (dati Arpa Lombardia).