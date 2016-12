Meteo, arrivano piogge e freddo polare

10:55 - Torna il sole sull'Italia ma la tregua è destinata a durare solo poche ore. Le temperature, ora sopra la media stagionale, sono destinate a scendere: giovedì intense correnti provenienti dal circolo polare raggiungeranno infatti la Penisola causando vortici di bassa pressione che porteranno maltempo, soprattutto al Centronord. Venerdì la neve imbiancherà il Piemonte già a 800 metri di altitudine. Venti forti in Sardegna, Liguria e alto Adriatico.

"Un nuovo vortice ricolmo di aria fredda piomberà al Centronord già alla fine di giovedì e si dirigerà temporaneamente verso la Penisola Iberica per poi tornare a ridosso dell’Italia fra il fine settimana e l’inizio della successiva ancora carico di abbondanti precipitazioni - spiega il meteorologo Flavio Galbiati - Sarà questo secondo vortice a causare, venerdì, nevicate a quote collinari sul Piemonte".



Le previsioni per giovedì - Inizio di giornata con poche nuvole sull'Italia, a eccezione di Puglia, Calabria e Basilicata dove potranno esserci locali rovesci. In serata, però, il tempo cambierà portando precipitazioni a partire da basso Piemonte, Liguria, Lombardia, regioni di Nordest e centrali tirreniche. Neve anche a quote basse sulle Alpi Orientali. In lieve calo le temperature al Nord.



Fine settimana di bassa pressione - Un nuovo vortice di bassa pressione, proveniente dal Nord Europa, raggiungerà venerdì il Mediterraneo. Sarà accompagnato da una massa d’aria di origine polare, che causerà una diminuzione delle temperature al Centronord e sulle Isole. Soffierà un forte Maestrale sulla Sardegna, la Bora scura sull’Alto Adriatico e la tramontana sulla Liguria. Sabato piogge al Nord e sulle regioni del versante adriatico. Instabilità anche all'inizio della prossima settimana.