Meteo, arrivano giorni di pioggia

11:31 - Nel corso del fine settimana il Nord Italia e parte del Centro verranno raggiunti dalla perturbazione numero 5 di ottobre che soltanto da domenica porterà le prime piogge, a iniziare dal Nordovest. Lunedì buona parte del Centronord sarà interessato dal peggioramento: la zona più colpita sarà quella compresa tra il Levante Ligure e la Toscana.

Al Sud il tempo resterà più soleggiato e ancora molto mite, ma anche al Nord, nonostante il peggioramento, le temperature caleranno di poco per effetto dei venti di Scirocco che accompagnano la perturbazione.



Le previsioni per sabato 19 ottobre - Al mattino nuvolosità in transito in gran parte dell'Italia, alternata comunque ad ampie schiarite, banchi di nebbia in Pianura Padana. Nel pomeriggio nuvoloso al Nordovest, in Toscana e sul medio e basso Adriatico; nubi meno compatte su Emilia, Triveneto e Sicilia, più sole nel resto dell’Italia. Nella notte prime gocce di pioggia in Liguria e Valle d’Aosta.



Le temperature saranno condizionate dall'effetto dei venti di Scirocco. Valori in aumento in Sardegna dove si potranno sfiorare i 30 gradi, superiori ai 25 gradi in Sicilia e compresi tra 20 e 25 gradi al Centrosud; lieve diminuzione al Nordovest.



Le previsioni per domenica 20 ottobre - Domenica: giornata grigia al Nord e in Toscana, con piogge per lo più deboli al mattino al Nordovest, in alta Toscana in estensione nella seconda parte della giornata al resto del Nord, con forti rovesci e temporali su Levante Ligure e alta Toscana. Tempo più soleggiato sul medio Adriatico e al Sud. Clima molto mite al Centrosud complici i venti di Scirocco che tenderanno a intensificarsi ulteriormente. La regione più calda sarà la Sardegna con punte fino a 30 gradi. Nel resto del Centrosud valori intorno a 25-26 gradi. Al Nord avremo un ulteriore lieve calo: il Nordovest sarà la zone più fresca con massime intorno 15-16 gradi.



Per Liguria e alta Toscana 24-36 ore di piogge non stop - Le piogge saranno intense, anche a carattere di rovesci e temporali, su Levante ligure e alta Toscana: come purtroppo già accaduto in passato saranno zone a rischio perché sono previste precipitazioni per 24-36 ore, con accumuli anche ingenti. A causa dell'effetto degli umidi venti di Scirocco che veicoleranno molta umidità le piogge saranno battenti e continue in zone già messe alla prova nel recente passato. La perturbazione inoltre acquisterà molta energia a contatto con le acque superficiali del Mediterraneo, che hanno ancora temperature al di sopra della media.



La tendenza per la prossima settimana - La prima parte della settimana si preannuncia particolarmente mite ma anche umida per effetto dei venti di Scirocco che accompagnano la perturbazione n. 5. Lunedì avremo piogge ancora forti, accompagnata anche da temporali sul Levante ligure e la Toscana. Al Nord piogge deboli in Lombardia, Emilia, Triveneto; tra tardo pomeriggio e sera saranno possibili temporali sull'Emilia orientale. Qualche pioggia anche tra Marche e nord dell’Umbria. Al Sud il tempo continuerà a essere buono, al massimo con qualche nuvola.



Una successiva perturbazione transiterà sul nostro Paese tra martedì e mercoledì. La perturbazione n. 6 toccherà dapprima il Nordovest martedì e poi mercoledì si estenderà al Nordest e parte del Centro. Sono previste piogge abbondanti sulla fascia alpina e prealpina, in Piemonte, Liguria e Toscana. La seconda parte della settimana si prospetta più tranquilla.



A livello termico non è atteso un brusco calo delle temperature: il clima si manterrà mite, soprattutto al Centrosud e nelle Isole dove avremo valori estivi in diverse località, specie in Sardegna.