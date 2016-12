11:13 - Martedì e lunedì sull'Italia il tempo resterà stabile, anche se non mancheranno però le nuvole, piuttosto compatte, soprattutto al Nord, in Toscana e nelle Isole. Poi martedì 24 inizierà un peggioramento con nevicate sulle Alpi e piogge al Nord, ad iniziare dalle regioni di Nordovest, e in Toscana; si tratta di un’intensa perturbazione che sarà responsabile della "Tempesta di Natale".